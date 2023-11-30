Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Eda Ece yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti. Hamileliğinin 4. ayında olan güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Eda Ece’nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçen haziran ayında ünlü basketbolcu Buğrahan Tuncer’le görkemli bir düğünle evlenen Eda Ece bebeğini kucağına alacağı günü heyecanla bekliyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu Eda Ece yaz sonunda bebek beklediği haberiyle gündeme gelmişti. Hamileliğinin 4. ayında olan güzel oyuncunun bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin bir kızları olacak.

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Öte yandan reklamcıları da peşinde koşturan ünlü oyuncu yeni bir anlaşma yaptı ve dünyaca ünlü kozmetik markası Yves Rocher’in yüzü oldu. Başarılı oyuncu bugün yeni bir fotoğraf paylaştı ve “3 ay kusup geri geldim. Saçım da geri işe döndü. Şimdi yapacak işler var. Neler yaptığımı sizlere anlatacağım. Stay tuned!” mesajını yayınladı.

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