Eda Ece'nin yıllar önce rol aldığı efsane dizi ortaya çıktı. Görünce tanıyamayacaksınız

Ünlü oyuncu Eda Ece şimdilerde anne olmaya hazırlanıyor. Bir süre ekranlara ara vereceğini duyuran oyuncunun yıllar önce hangi dizide rol aldığını görünce çok şaşıracaksınız.

Eda Ece'nin yıllar önce rol aldığı efsane dizi ortaya çıktı. Görünce tanıyamayacaksınız

En son Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren güzel oyuncu Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile geçtiğimiz yaz evlenmişti.

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Şimdilerde bebeğine kavuşmak için gün sayan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Her paylaşımıyla büyük beğeni toplayan Eda Ece'nin yıllar önce Evrim Akın, Tan Sağtürk ve Oya Aydoğan'ın başrolünü paylaştığı efsane dizi Bez Bebek'te de rol aldığı ortaya çıktı.

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Eda Ece'nin siyah saçlı halini görenler tanıyamadı. Ünlü oyuncun esmer haline sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Eda Ece olduğunu öğrenince şaşırdım', 'İyi ki sarışın olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel oyuncu Eda Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim görmüştür ancak en çok tiyatro ile ilgilenmiştir. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde rol alıyordu.

Dizilerde ilk başrol deneyimini, Pis Yedili adlı dizideki rolü ile yaşadı. Daha sonra Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu: Karışık dizilerinde rol aldı.

Son olarak ise, 2018-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma'da rol aldı.

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