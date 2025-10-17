Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte kaleci mevkisinde belirsizlik hakkında bir gelişme yaşandı.

EDERSON FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA DA SAHADA OLAMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre; Tedavisi devam eden Ederson yerine Fatih Karagümrük maçında da görev alamayacak. Samsunspor karşılaşmasında kaleyi koruyan Tarık Çetin'in, Karagümrük karşılaşmasında da kaleyi koruması bekleniyor.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan, Fenerbahçe'de ayak parmağı kırılan İrfan Can Eğribayat için de sıcak bir gelişme yaşandı. Milli eldiven, yeniden takımla çalışmalara başladı.