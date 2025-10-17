Fenerbahçe, 19 Ekim Pazar günü sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertli ekipte kaleci mevkisinde belirsizlik hakkında bir gelişme yaşandı.

EDERSON FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA DA SAHADA OLAMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre; Tedavisi devam eden Ederson yerine Fatih Karagümrük maçında da görev alamayacak. Samsunspor karşılaşmasında kaleyi koruyan Tarık Çetin'in, Karagümrük karşılaşmasında da kaleyi koruması bekleniyor.

Ayrılığı resmen duyurdular! Fenerbahçe Fred'i de kaybediyorAyrılığı resmen duyurdular! Fenerbahçe Fred'i de kaybediyorSpor

Ederson Fatih Karagümrük maçında oynayacak mı? Yanıtı geldi - Resim : 2

Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdıJose Mourinho'dan Sadettin Saran'ın iddiasına tek cümlelik yanıt! Fenerbahçeliler çıldırdıSpor

İRFAN CAN EĞRİBAYAT ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Öte yandan, Fenerbahçe'de ayak parmağı kırılan İrfan Can Eğribayat için de sıcak bir gelişme yaşandı. Milli eldiven, yeniden takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakGalatasaray'a büyük piyango! Öyle bir anlaşma yapıldı ki: Kasa dolup taşacakSpor
Kenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıKenan Yıldız'a büyük darbe! UEFA soruşturma başlattıSpor
Jhon Duran'dan eleştirilere olay cevap!Jhon Duran'dan eleştirilere olay cevap!Spor
Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Şahika Ercümen Gazze için dünya rekorunu bir kez daha kırdı!Spor
Jamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacakJamie Cureton 50 yaşında futbola döndü! 1 gol atarsa tarihte bunu yapan ilk kişi olacakSpor