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e-Devlet üzerinden yeni hizmet. 1 Ekim'de başlıyor 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, önümüzdeki ay çiftçilerin e-Devlet üzerinden 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne giriş yapabileceklerini duyurdu.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 14:08
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e-Devlet üzerinden yeni hizmet 1 Ekim'de başlıyor 

e-Devlet üzerinden yeni hizmet. 1 Ekim'de başlıyor 
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e-Devlet kapısı, yurttaşlara kamu kurum ve kuruluşlarına gitmeye gerek olmadan pek çok işlemi yapma imkanı sunuyor.

1 Ekim itibarıyla çiftçiler, 'Çiftçi Kayıt Sistemleri'ne e-Devlet üzerinden giriş yapabilecekler. 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise yeni uygulamayı "1 Ekim itibarıyla çiftçilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişleri e-devlet üzerinden yapacaklar. Hayırlı ve uğurlu olsun" diyerek duyurdu.(AA)

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