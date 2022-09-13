Çiftçi merakla bekliyordu. Ayçiçekte fiyat belli oldu

Çiftçinin merakla beklediği ayçiçekte alım fiyatı belli oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kilo alım fiyatının 12 lira olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı'nın onayını da alan Kirişci yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Konya Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler Tarım ile Buluşuyor" programında, ayçiçeği alım fiyatını açıkladı.

Konya'dan çiftçiye bir müjde vermek istediğini belirten Bakan Kiriçci, “Malumunuz geldiğimiz günden itibaren özellikle önce çayda, daha sonra fındıkta, buğdayda, arpada, mısırda, üzümde hükümet olarak açıkladığımız birtakım destekleme politikaları müdahale fiyatlarıyla hep üreticimizin yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz. Burada özellikle Konya'dan seslenmek istiyorum, bu girişimimizin, bu davranışımızın konjonktürel olduğunu, sadece bu yıla münhasır olduğunu düşünenler varsa, yanılıyorlar. Çünkü tarım süreklilik gerektiren, süreklilik arz eden bir konudur. Üretici, üretmeli, ürettiğinden mutlaka ceminden bir şeyler kalmalı ve bu kalan ile de kendi yaşamını bir şekilde, rahat bir şekilde sürdürebilmeli." diye konuştu.

Kirişci, "Özellikle ayçiçeği ile ilgili tabii ki yüzde 35 civarında arz açığı olan bir ürün ve biz kendi üretimimizi de destekliyoruz. Son günlerdeki fiyat düşüşü belli ki üreticilerimizi mutsuz etmiş, bunun telafisi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylarıyla inşallah ayçiçeğimizin alım fiyatlarını 12 TL/kilogram üzerinden devam ettireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.