Ankara'da bir çiftçi çıktığı sahnede Kemal Kılıçdaroğlu'nu öptü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte çiftçilerle bir araya geldi.

Buluşmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsalda tarıma ve hayvancılığa Büyükşehir Belediyesi olarak verilen desteği ve bundan sonraki yapılacak destekleri açıkladı.

Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalardan dolayı Mansur Yavaş ve ekibine teşekkür etti. CHP’li belediyelerin ayrımcılık yapmadan herkese hizmet götürdüğünü söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından toplu fotoğraf çekimi sırasında sahneye çıkan çiftçilerden birinin Kılıçdaroğlu'nun boynuna sarılarak öptüğü anlar kameralara yansıdı.

Kemal Kılıçdaroğlu etkinlikte yaptığı konuşmasının bir kısmı şu şekilde:

“BİZİM KİTABIMIZDA AYRIMCILIK YOKTUR”

“Mansur Yavaş’ın yaptığı güzel bir şey daha var. Bir çiftçi arkadaşım söyledi; ‘Ayırt etmeden herkese hizmet ediliyor’. Evet, vatandaşlar arasında ayrımcılık olmayacak. Bizim kitabımızda ayrımcılık yoktur. Oy verir-vermez, o onun tercihidir. Ama siyaset kurumu, o kişiye hizmet götürmek zorundadır, sorununu çözmek zorundadır. Beraber, kucaklamak zorundadır. Var olan sorununu çözdükten sonra onu kucaklamak, dinlemek zorundadır. Yeni bir iklime, anlayışa, birlikte yaşama anlayışına, yeni bir sevgiye hepimizin ihtiyacı var.”

"HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

“İzlerken bir çiftçi arkadaş diyor ki ‘Şimdiye kadar görülmemiş bir şey’, sıvı gübre dağıtılırken. Şimdiye kadar görülmemiş aslında çok şeyi, Allah nasip eder, ittifak olarak iktidara geldiğimizde bütün Türkiye’ye de dünyaya da göstereceğiz. Şimdiye kadar yapılmayan ama bundan sonra yapılacak olan her şeyi… Türkiye’yi büyütmek için, Türkiye’yi kalkındırmak için, işsizlik belasından bu ülkeyi kurtarmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bundan bütün vatandaşlarımın emin olmasını isterim.”