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E-Devlet'e dijital kimlik uygulaması geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, e-Devlet'e 'dijital kimlik' uygulamasının getirileceğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:26
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E-Devlet'e dijital kimlikler yüklenecek

E-Devlet'e dijital kimlik uygulaması geliyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'dijital kimlik' uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, "E-Devlette yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini 'dijital kimliği' getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlete girebilecek" dedi.

Oktay, Dijital Türkiye 2023 Toplantısı'ndaki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Sunulan tüm dijital kamu hizmetlerini kolaylıkla erişilebilir hale getirmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda bir alanda tüm hizmetleri tek ekranda sunan bütünleşik hizmetlerden, ikametgahım, çalışma hayatım, haç ve umre işlemleri yoğun rağbet görmektedir.

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