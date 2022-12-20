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Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılacak. Kayıt dışı durum sona eriyor

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı'na göre, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:27
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Kira sözleşmelerinin e-Devlet'ten yapılabileceği açıklandı

Kira sözleşmeleri e-Devlet'ten yapılacak. Kayıt dışı durum sona eriyor
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İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 2023-2025 dönemini kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe konulduğu ifade edildi. E- Devlet yoluyla haksız rekabetin önlenmesinin amaçlandığı ifade edildi. Kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden düzenlenmesi sağlanırken, Türkiye Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemi kurulacağı ifade edildi.

Taşınmaz değer haritalarının oluşturulması amacıyla Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre sistemle, taşınmazların toplu değerleme modeli ile değerinin belirlenmesi sağlanacak. Düzenleme, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kira konusunda yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak için merkezi bir bilgi sistemi kurulabilir. Kira Takip Sistemi adı verilebilecek bu sistem ile kira kontratları online hale getirilebilir. E-devlet ile entegre olacak sistem ile kira değer haritalarının oluşması, kurumlar arasında entegrasyon, artışların kontrolü sağlanabilir. Ticaret Bakanlığı tarafından yetki belgeli emlak işletmeleri ile taşınmaz kimlik numaraları üzerinden web tapu entegrasyonlu bu altyapıya ihtiyacımız var. Bu konuda Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi (TTBS) üzerinden hızlı bir şekilde uygulama yapılabilir. Kira bedellerine ilişkin bankalarda özel hesaplar açılabilir” dedi.

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