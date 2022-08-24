E- devletten soyadı değişikliği yapılmasının sebebi bu mu? Suriyelilere Türk soy isimleriyle vatandaşlık ve seçimi kazanmak

E- Devlet sistemine yeni eklenen isim ve soy isim değişikliği ilgili tartışma sürüyor.

Suriyelilerin isim ve soy isimlerinde değişiklik yapacağı iddia edilmişti. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım gündem oldu. Paylaşımda Suriyeli bir sığınmacının Boustaji olan soy ismini Postacı olarak değiştirdiği görüldü.

Yapılan paylaşıma tepkiler yağarken Suriyeliler için Türk soy isimleriyle vatandaşlık hakkı kazanarak seçim merkezlerinde oy kullanacak denildi.

E-Devlet sistemine yeni bir uygulama daha eklendi. Getirilen uygulama kamuoyunda ortalığı karıştı.

Söz konusu uygulama için sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek" denildi.

Ayrıca konuya ilişkin iddialara yönelik Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklama yaparak “Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada gündem olan paylaşım şöyle:

"E-Devletten soyadı degişiklikleri yapılma sebebi işte bu vatandaşlık verdikleri Suriyeliyi Türk soy isimleriyle vatandaşlık ve seçim merkezlerinde kazanmak!Yani Boustaji kalırsa Suriyeli oldugu belli olur, Postacı yaparsak Türk olur. Mustafa Kemal Atatürk ülkeyi bunun için kurmadı"

Öte yandan Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Can, Twitter hesabından Suriyelilerin isim değişikliğine yönelik önemli bir paylaşım yaparak, tehlikeye dikkat çekti.

Can paylaşımında, "İnternetten isim değiştirmenin ne işe yarayacağına bir örnek. @Seyitalar7 gönderdi, sağ olsun." ifadelerini kullandı.