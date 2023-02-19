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Edirne’de baca yangını korkuttu

Edirne’de bulunan bir apartmanın bacasında yangın çıktı. Çıkan yangın söndürüldü.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 17:07
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Edirne’de baca yangını

Edirne’de baca yangını korkuttu
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İHA'nın haberine göre, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Uzunköprü ilçesi Rızaefendi Mahallesi Bezirci Sokak'ta bulunan bir apartmanın bacasında yangın çıktı. Apartman bacasından yoğun bir şekilde çıkan dumanlar bir anda bütün mahalleyi sararken, vatandaşlar panik yaşadı. Dumanın kaynağını araştıran vatandaşlar, dumanların bir apartmanın bacasından çıktığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kalorifer bacasından kaynaklandığı belirlenen yangını söndürdü.

 

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