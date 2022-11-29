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Evin bacasının kıpkırmızı olduğunu görünce yeğenlerini aradı

Edirne’de bir evin bacasından çıkan yangın itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 21:32
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Edirnede baca yangını ekipleri alarma geçirdi

Evin bacasının kıpkırmızı olduğunu görünce yeğenlerini aradı
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Olay, Nişancıpaşa Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Evinde ısınmak için sobayı yakan Bülent Adalardan, bacanın tutuştuğunu ve dumanların yükseldiğini gördü.

Evde yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bacadan çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alıp yangın söndürdü. Polis bölgede önlem alırken sağlık ekipleri de hazır bulundu.

“EVİMİN BACASININ KIPKIRMIZI OLDUĞUNU GÖRÜNCE KORKTUM YEĞENLERİMİ ARADIM"

Ev sahibi Bülent Adalardan, yaşadığı olayı anlatırken, “İçeride oturuyordum. Daha sonra dışarı çıktığımda evimin bacasının kıpkırmızı olduğunu gördüm. Korktum, yeğenlerimi aradım. Arkadaşlar da sağolsun itfaiyeye haber verdi. Allah razı olsun, geldiler ve söndürdüler” dedi. (İHA)

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