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Flaş...Flaş... Ankara'da iki cami kundaklandı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan iki cami sabah saatlerinde kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından kundaklandı.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 15:41
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Ankara'da iki cami ateşe verildi

Flaş...Flaş... Ankara'da iki cami kundaklandı
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Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan Çarşı Cami ve Sanayi Cami sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs tarafından kundaklandı. Edinilen bilgiye göre şahıs cami girişindeki keçeyi tutuşturarak yangını başlattı. Olayın ardından çevre esnafı İtfaiye ekiplerine haber verirken, yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Mahalle esnaflarından Faruk Karayel sabah saatlerinde bir vatandaşın yangını söylediğini dile getirirken, “Sabah saat 5’te geldim, çorbaları yaptım. Bir vatandaş geldi. Abi camiden duman çıkıyor dedi. Bir bakar mısınız itfaiyeyi çağırır mısınız dedi. Arkadaşa söyledim bak dedim. Oda yangın var dedi. Su götürdük döktük. İtfaiyeyi çağırdık” ifadelerine yer verdi.

Sanayi Cami imamı Metin Altay olayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bugün sabah böyle üzücü bir haber aldık. Sabah börek almaya gelen ustamız bir kablo kokusu hissediyor. Camimizin şadırvanına gelince bizi aradı. Sağ olsun itfaiyeyi aramış. Geldiğimizde İtfaiye olayın başındaydı. Bizde onlara yardımcı olmaya çalıştık. İçerisi dumandı. Kapı tutuşmuş. Emniyette bununla ilgili araştırmasını yapıyor. Tabi biz olaydan dolayı üzüldük. Burası hepimizin ortak alanı milli servetimiz.”


(Kaynak: İHA)

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