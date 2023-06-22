Yeşilçam'ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun'un dans ettiği anlar olay oldu. Görenler hayranlıkla izledi

Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluşarak göz kamaştıran şıklıklarıyla bir ara karşılıklı dans etti. Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken hayranlarından büyük alkış topladı.

Yeşilçam'ın efsane isimleri Türkan Şoray ve Ediz Hun'un dans ettiği anlar olay oldu. Görenler hayranlıkla izledi

Birçok projede birlikte rol alan Yeşilçam'ın iki usta oyuncusu Türkan Şoray ile Ediz Hun, bir davette buluştu.

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Şıklıklarıyla göz kamaştıran ikili bir ara karşılıklı dans etti.

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TÜRKAN ŞORAY'I ALNINDAN ÖPTÜ

İstanbul'da düzenlenen etkinlikte bir araya gelen iki efsane isim hayranlarıyla zaman geçirdi. Bir ara kendi seslerinin bulunduğu şarkının ritmine katılan Ediz Hun, Türkan Şoray'ın elinden tutarak dans etti.

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Dansın sonunda Hun, Şoray'ı alnından öperken o dakikalarda hayranlarından büyük alkış topladı. İki efsane ismin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlayınca "İki güzel insan" yorumları yapıldı.

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