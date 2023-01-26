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Egeli yaş meyve ve sebze ihracatçılarının 2023 hedefi 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracat

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), Cumhuriyet'in 100. yılında ihracat hedefini 1 milyar 400 milyon dolar olarak açıkladı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 14:53
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Egeli yaş meyve ve sebze ihracatçılarının 2023 hedefi 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracat

Egeli yaş meyve ve sebze ihracatçılarının 2023 hedefi 1 milyar 400 milyon dolarlık ihracat
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EYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, düzenlediği basın toplantısında, 2022'nin yaş meyve sebze ile meyve sebze mamulleri sektörü açısından tatmin edici bir yıl olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 3 milyar doları taze meyve sebze, 2,5 milyar doları meyve sebze mamulleri olmak üzere toplam 5,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bilgisini veren Uçak, "Bu ihracatın 1 milyar 250 milyon dolarına denk gelen yüzde 22'si birliğimiz üzerinden gerçekleşti. Birliğimizin ihracatı 2021 yılına göre yüzde 6 artmış oldu. Özellikle meyve sebze mamulleri sektöründeki yüzde 12'lik artış bizleri memnun etti." ifadelerini kullandı.

Uçak, yaş meyve sebze ürünlerinde 2022 yılında en fazla ihracatı gerçekleşen ürünün sofralık üzüm olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"53 milyon dolarlık üzüm ihracatını 41 milyon dolarla domates, 36 milyon dolarla kiraz ve 33 milyon dolar ile mandalina takip etti. En fazla ihraç edilen beşinci ürün de 29 milyon dolarla kestane oldu. Meyve sebze mamullerinde ise 2022 yılı ihracat şampiyonu 2021 yılında olduğu gibi turşular oldu. EİB üzerinden yapılan turşu ihracatı ilk kez 250 milyon doları geçti ve 257 milyon dolar olarak gerçekleşti. Meyve sebze mamulleri ihracatında ikinci sırayı 149 milyon dolar ile kurutulmuş domatesler alırken kurutulmuş domatesleri, meyve konserveleri, dondurulmuş meyveler ve sebze konserveleri takip etti."

İhracatta rekor hedefi
Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde ihracatçı firmalardan oluşan iki farklı komite kurduklarını anlatan Hayrettin Uçak, 2023'ün Cumhuriyet'in 100. kuruluş yılı olması nedeniyle büyük bir anlam taşıdığını belirtti.

Uçak, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni rekorlara imza atmak istediklerini vurgulayarak, "İhracatçılarımızla beraber tüm gücümüzle ihracatımızı artırmak, yeni rekorlara imza atmak istiyoruz. 2023 yılında katma değeri yüksek ürünlere daha çok önem vermek, bu ürünleri göz önüne çıkarmak istiyoruz. İhracatımızı artırmak için ihraç miktarını artırmaktansa ihraç değerini artırmayı önemsiyoruz." dedi.

Kilogram fiyatı yüksek olan kumkuat, özel ambalaj ve reçetelerle piyasaya sunulabilecek soslar, meyve ve sebze cipsleri gibi ürünlere özel projeler üretmek istediklerine dikkati çeken Uçak, Avrupa ve Amerika'daki payı koruyarak yeni pazarlar kazanmayı amaçladıklarını söyledi.

Uçak, Çin'e yönelik çalışmaları da hızlandırdıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu sene de UR-GE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) Projemiz kapsamında Hindistan'a gittik. Uzak Doğu'yu önemsiyoruz, aynı zamanda ihracatımızı Orta Doğu'ya da artırmaya çalışıyoruz, meyvelerini almaya başladık. Hindistan'a ihracatımızı artırdık. Bu olağanüstü konjonktürde ihracat artışını bırakın, mevcudu korumak bile başarı. 2023 yılında ihracatımızı 1 milyar 400 milyon dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Üreticimiz ciddi anlamda bilinçlendi, analizler sıklaştırıldı, ön analizlerimizi artıracağız."

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Kandemirka
26.01.2023 18:24
Ciftci destegi her basi sikistiginda Turk halkindan aliyor ama bircogu herseyin iyisini yurtdisina satiyorlar ve bize de her meyve sebzenin kalitesizini satıyorlar. Boyle ihracat olmaz olsun, ayip.  
 
Adalet Hukuk Liyakat
26.01.2023 17:19
MHP Sinan Ateş cinayetinden sonra zaten çok azalan güvenirliğini bitirdi sanırım. Milletin sorunlarından çok uzaklar. Vurup kırma ile devlet yönetilebilir mi.  
 
yurdanur canbaş
26.01.2023 16:35
geç kaldılar.nasıl ülkücülük bu.satılacak vatan kalmadı.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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