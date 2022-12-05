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MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı

Seçimler yaklaşırken MHP’de sürpriz bir istifa geldi. MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 20:36
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Adaylık yarışı kızıştı. MHP’de sürpriz istifa geldi

MHP’de sürpriz istifa. Adaylık yarışı kızıştı
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2023 seçimlerine giderken partilerde adaylık yarışları hızlandı.

SÜRPRİZ İSTİFA

Samsun’da MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak milletvekili aday adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasıyla ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, “İl kongresi sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi Samsun il delegelerinin teveccühü ile yeniden seçildiğim Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum” dedi.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞI İÇİN BIRAKTI

Milletvekilli aday adaylığı için istifa ettiğini ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıcak, “Saygıdeğer büyüğümüz Devlet Bahçeli beyefendinin il başkanları toplantısında vermiş oldukları talimatları uyarınca, MHP Parti Tüzüğü'nün 94.maddesine istinaden, önümüzdeki genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak niyeti ile ayrılmış bulunmaktayım” açıklamasında bulundu.

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EMIRE İTAT EDEREK VEKILLIK OLMAZ SEÇILMEZ?
5.12.2022 20:58
PARTI ÜYELERİDE KARAR VEREMEMİŞ ÜYELR TEKLIF ETSEYDİ VEKİLLİGİ BISY BELKI OLURDU?  
 
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