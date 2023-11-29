Eğir otunu böyle kullanırsanız arpacık dahil tüm göz yaralarının kökünü kazıyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Gözdeki yaralara iyi gelen eğir otunun kullanım şekilde dikkat çekti.

BÖYLE KULLANIRSANIZ...

Gözde çıkan çıban ya da iltihaplı yaralar için içinde kaynatılan eğri otu, suyunu pamuk yardımıyla sürünüz.

ARPACIK NEDİR?

Arpacık göz kapağında bulunan yağ bezlerinin iltihabıdır. Göz kapağında bulunan gözyaşı bezlerinin yağ salgısından sorumlu olanlarının (meibomius bezleri) iltihaplanmasına arpacık denilmektedir.

Arpacık, göz kapağının kenarına yakın, çıban veya sivilce gibi görünen kırmızı ve ağrılı bir yumru görünümündedir.

EĞİR OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Eğir otu, genellikle kurutularak tüketilir. Kurutulan eğir otu ufalanıp toz hale getirilir.

Bir su bardağının içine bir kaşık toz haline getirilmiş eğir otu eklenip bir gece boyunca bekletilir.

Ertesi gün ile 5 dakikalık kaynatıldıktan sonra süzülerek tüketilir.