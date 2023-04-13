Ekmek ağacı neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan ekmek ağacının faydaları dikkat çekti.

EKMEK AĞACI NEDİR?

Dutgillerden; tropik asya adalarında yeti en ve her mevsimde mahsul veren bir bitkidir. Meyveleri ananasa benzer. İçeriğinde bol miktarda nişasta vardır. Meyve ve yaprakları yenir. Ekmek yapmak için de kullanılır.

EKMEK AĞACININ FAYDALARI

-Vücudun kanser ile mücadelesinde destek olur.

-Kalp damar sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

- Besleyicidir.

-Antioksidan yapısı oldukça fazladır. Antioksidan hücrelerin sağlıklı kalmasına yardım eder. Dış etkenlere karşı savunma oluşturur.

-Lif açısında zengin bir gıdadır. Bağırsak sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. Aynı zamanda diyet programları için oldukça etkilidir.

-Bağışıklık sisteminin daha sağlıklı ve güçlü olmasına yardım eder.

-Kolesterol oranını düşürmeye yardımcı olur. Böylece yüksek kolesterol oranını aşağıya çeker.

-Stresi dengelemeye yardımcı olur.