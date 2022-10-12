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Ekonomide durgunluk beklentisi: İşten çıkarmalar yolda

Bağımsız denetim şirketi KPMG'nin araştırmasına göre, her 10 CEO’dan 8’inin önümüzdeki 12 ay içinde bir resesyon beklediğini, önümüzdeki 6 ay içinde ise, işten çıkarmaların planlanacağı belirtildi.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:56
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Ekonomide durgunluk beklentisi: İşten çıkarmalar yolda

Ekonomide durgunluk beklentisi: İşten çıkarmalar yolda
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Bağımsız denetim şirketi KPMG'nin dünyanın en büyük şirketlerinde görev yapan 1.300'den fazla CEO'ya stratejileri ve görünümleri hakkında sorular yönelttiği 'Küresel CEO Araştırması'nın 2022 yılı sonuçları açıklandı.

Dünya'nın aktardığı araştırmaya göre, Her 10 CEO'dan sekizi (yüzde 86) bir yıllık zaman zarfında bir resesyon beklediğini söylerken, yüzde 71'i bu resesyonun şirket kazançlarını yüzde 10'a kadar etkileyeceğini öngörüyor. Üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 73) resesyonun beklenen büyümeyi sekteye uğratacağına inanıyor. Bununla birlikte, 4'te üçü (yüzde 76) yaklaşan resesyon öncesinde şimdiden tedbir amaçlı adımlar attıklarını da belirtiyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR DA YOLDA

Araştırmada, ekonomik çalkantıların devam etmesi nedeniyle CEO'ların yüzde 39'u hâlihazırda işe alımları dondurmuş durumda, yüzde 46'sı ise önümüzdeki 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi düşünüyor. Bu nedenle toplu istifaların yavaşlaması bekleniyor.
Bununla birlikte, CEO'ların üç yıllık görüşleri daha iyimser olup sadece yüzde 9'u bu süre zarfında personel sayısını daha fazla azaltmayı planlıyor.

"OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan şunları söyledi:

"Küresel pandemi, jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve finansal zorluklar gibi nesilde bir görülen sorunlar kısa süre içinde arka arkaya geldi. Bu zorluklar küresel CEO'ların da iyimserliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Ekonomik gelişmelerin şu anda iş dünyası liderleri için en önemli endişe kaynağı olması şaşırtıcı olmasa da yöneticilerin kendi şirketlerine ve uzun vadeli büyüme beklentilerine makul düzeyde güven duyduklarını görmek cesaret verici. Son yıllarda yaşanan olaylar iş dünyası için gerçek bir türbülans yarattı. Bu araştırmada ortaya çıkan bulgular, bu olaylarla mücadele eden ve üstesinden gelen yöneticilerin şirketlerinin dayanıklılığına daha fazla güvendikleri ve bugün karşı karşıya olduğumuz gerçek belirsizliklerin bazılarını azaltmaya odaklandıkları konusunda temkinli bir iyimserlik sağlayabilir."(AA)

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