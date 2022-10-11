IMF'den Türkiye için korkutan enflasyon tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2022 yılı büyüme tahminini küresel ekonomi için sabit tutarken, Türkiye için yükseltti. IMF bununla beraber, Türkiye için enflasyon tahminini de hem 2022 hem 2023 için yukarı yönlü olarak güncelledi.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Geçim Kriziyle Mücadele" başlığıyla yayımladı.

Küresel ekonominin bir dizi çalkantılı zorluk yaşadığı vurgulanan raporda, yüksek enflasyonun, çoğu bölgede sıkılaşan mali koşulların, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın ve Covid-19 salgınının ekonomik görünüm üzerinde ağır bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6 büyüdüğü anımsatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, temmuz ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 3,2 ve 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, "Bu, küresel mali kriz ve Kovid-19 salgınının akut aşaması dışında 2001'den bu yana en zayıf büyüme profilidir ve en büyük ekonomiler için önemli yavaşlamaları yansıtmaktadır" ifadesi kullanıldı.

BÜYÜME TAHMİNİ: BU YIL YÜKSELTİLDİ, GELECEK YIL DÜŞÜRÜLDÜ

IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5 ve gelecek yıl yüzde 3 büyüyeceği tahmin edildi. IMF'nin temmuz ayında yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 4 ve 2023'te yüzde 3,5 büyüyeceği öngörülmüştü.

TÜRKİYE’NİN ENFLASYON TAHMİNİNİ YUKARI TAŞINDI

Raporda, Türkiye için 2022 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 73,1 olurken, enflasyonun 2023'te yüzde 51,2 olacağı tahmin edildi. Nisan ayı raporunda ise IMF, Türkiye’nin 2022 enflasyonunun yüzde 60,5, 2023 enflasyonunun ise yüzde 37,2 olacağını tahmin etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan ve geçen ay yayımlanan Orta Vadeli Plan’da ise Türkiye’nin 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 olmuştu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olarak kayda geçmişti.

DÜNYA GENELİ TAHMİNLER

Öte yandan bu yılın ilk yarısında daralma gösteren ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 1,6'ya indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 1 olarak korundu.

Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseltilirken, 2023 yılı tahmini yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e düşürüldü.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 1,2'den yüzde 1,5'e, Fransa'nın yüzde 2,3'ten yüzde 2,5'e, İtalya'nın yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye ve İspanya'nın yüzde 4'ten yüzde 4,3'e çıkarıldı.

Almanya ve İtalya ekonomilerinin gelecek yıl ise sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 0,2 daralacağı tahmin edilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentileri Fransa için yüzde 1'den yüzde 0,7'ye ve İspanya için yüzde 2'den 1,2'ye düşürüldü.

İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,2'den yüzde 3,6'ya yükseltilirken, 2023 beklentisi yüzde 0,5'ten yüzde 0,3'e çekildi.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e, 2023 için de yüzde 1,4'ten yüzde 1,1'e düşürüldü.

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye indirildi. Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 4,6'dan yüzde 4,4'e çekildi.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 7,4'ten yüzde 6,8'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,1 olarak sabit bırakıldı.

Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,4 ve gelecek yıl yüzde 2,3 küçüleceği tahmin edildi. IMF, temmuz ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 6 ve 2023'te yüzde 3,5 daralacağını öngörmüştü.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi 2022 için yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye çıkarılırken, 2023 için yüzde 3,9'dan yüzde 3,7'ye çekildi.