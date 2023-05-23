İmamoğlu'ndan Erdoğan’a ‘montaj’ tepkisi: Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar. Ama montaj ama şu ama bu" açıklamalarına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı." dedi.

İmamoğlu'ndan Erdoğan’a ‘montaj’ tepkisi: Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı "Kandil'dekilerle video çekimleri var" söylemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

TRT'de katıldığı canlı yayında konuşan Erdoğan, "Ama montaj ama şu ama bu" diyerek videonun montaj olduğunu kabul etti.

“MONTAJA, İFTİRAYA VE KUMPASA BU MİLLETİN AHLAKI, VİCDANI VE FERASETİ GEÇİT VERMEYECEK”

Erdoğan’ın sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki geldi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda, “Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı.” dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan, mitinglerde millete gerçek gibi gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu videosunun montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti. Bir Müslümana asla yakışmayan bu iftira ve kumpas kampanyası ayaklarına dolandı. Montaja, iftiraya ve kumpasa bu milletin ahlakı, vicdanı ve feraseti geçit vermeyecek”

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