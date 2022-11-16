Maydanoz bile veresiye defterine yazdırılıyor

Ekonomik kriz her kesimi vurdu. Alım gücü düşen vatandaş borç harç hayatını idame etmeye çalışırken esnaf da sürekli artan fiyatlar nedeniyle iş yapamamaktan yakınıyor. Türkiye'de nereye dokunsanız bir 'ah' işitiyorsunuz. Vatandaş alım gücünün düşmesine isyan ederken esnaf ise iş yerlerini kapatma noktasın geldiklerini söylüyor.

Yeniçağ derinleşen ekonomik krizi manşete böyle taşıdı:

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla ve Bor ilçesinde esnafları ziyaret etti.- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ziyaret etiği esnaf yaşadıkları durumu şu sözlerle anlattı:

Manav: Maydanoz, tere ve domates de deftere yazdırılıyor

Dönerci : 1000 lavaş satışımız 3-4 lavaşa kadar düştü

Hırdavatçı: Kazma kürek sapına bile yüzde 100 zam geldi

Sobacı: 1400 liralık soba 2 bin 500 lira olunca işler kesildi

Farklı meslek gruplarından Esnafları ziyaret eden Gürer'e dönerci, manav, hırdavatçı ve soba satıcısının da olduğu esnaf grubu anlattıkları ekonomide yaşanan krizin yansımalarının somut örnekleri oldu. Esnaflar, Gürer'e anlattıkları sorunlar, ülkemiz ekonomisin hangi noktalara geldiğini gözler önüne serdi.

İŞLER BERBAT

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in 'hayırlı işler' dileyerek 'İşler nasıl' diye sorduğu dönerci kadın, "İşler berbat" diye yanıt verdikten sonra maliyetlerin arttığını, maliyet artışı nedeniyle fiyatların arttığını bu nedenle de müşteri kaybı yaşadıklarını belirtti.

İŞLER KESAT

Geçen yıl 1000 lavaş sattığını söyleyen işletmeci kadın esnaf dönerci olarak bu yıl 100 lavaş satabilirlerse kendilerini mutlu hissettiklerini, bazen 3-4 lavaş satarak günü kapattıklarını kaydetti. Okula giden çocuğuna haftalık 150 lira verebildiğini belirten kadın esnaf, "600 lirası yol parasına gidiyor. En ucuz yemek 30 lira. Sadece yemek masrafı aylık 900 lirayı buluyor. Asgari ücret alan bir insan okula giden çocuğuna bu parayı nasıl verecek? Şu anda 3 buçuk liraya ekmek alamayan insanlar bile var. Böyle bir ortamda biz nasıl döner satacağız?" diyerek yaşadığı sorunları anlattı.

TERE MAYDANOZ VERESİYE DEFTERİNDE

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer'in ziyaret ettiği bir manav esnaf ise insanların artık tere, maydanoz gibi ürünlerinin yanı sıra, domates, biber gibi ürünleri bile veresiye defterine yazdırdığını, veresiye defterinin dolup taştığını ifade etti. 5 liralık domates alıp veresiye yazdıran da var. Bir yıldır alamadığım borçlar bulunuyor. Vatandaş alım gücü daraldı. Elden geldiğince vatandaşı idare etmeye çalışıyoruz" dedi.

KAZMA - KÜREK SAPIDA % 100 ZAM GÖRDÜ

Hırdavatçılık ve inşaat malzemesi satışı yapan bir esnaf ise geçen yıl 20 lira olan kürek sapının 40 liraya, geçen yıl 12 lira olan kazma sapının ise 25 liraya çıktığını, belirtti. "Vatandaş kürek sapını kendisi yapmaya çalışıyor" diyen esnaf İnşaat malzemelerinde fiyat artışlarının yüzde 100'e ulaştığına değinerek, geçen yıl 20 lira olan bir torba çimentonun bu yıl 85 liraya yükseldiğini ifade etti.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in ziyaret ettiği bir soba satıcısı ise geçen yıl 28 lira olan soba kovasının 65 liraya 1400 lira olan sobanın ise 2500 liraya çıktığını, geçen yıl 16 soba sattığı bu dönemde bu yıl sadece 3 soba sattığını belirtti.

ESNAF PERİŞAN

Esnafın ve vatandaşın sorun ve taleplerini dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise yaptığı açıklamada, " esnafın ve vatandaşın durumu, ülke genelindeki ekonomik tabloya aslında net bir şekilde ortaya koyuyor. İlçelerde esnafta vatandaşta ekonomik krizi acı biçimde yaşıyor. 5 liralık domates alıp onura veresiye defterine yazdıracak hale vatandaş düşmüş durumda. Bakanlar vatandaşı enflasyon ezdirmedik diyorlar. Ezdirmek ne ki vatandaş artık ekmeğini kısarak, kemerine yeni delik açtırıp kemeri iyice sıkarak yaşamaya çalışıyor. Manavda dahi veresiye defterinin kabardığını görüyoruz. Tüm ürünlerde geçen yıla göre iki katından az olmamak üzere artış olması, vatandaşın alım gücünü büyük oranda düşürmüş. Bu durum esnafı da sıkıntıya sokmuş durumda. Dönerci Ulukışla'da biz böyleysek büyük şehirdekiler ne halde derken yaşanan sorunun ilçelerde dahi bıçak kemiğe dokunduğunu gösteriyor. Ulukışla ve Bor'da birebir yüze yakın esnafla konuştum. İşimiz geçen yıldan daha iyi diyen yok, Kaygılı bir bekleyiş var. "diye konuştu.