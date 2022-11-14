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40 kitap yazılsa ekonomik kriz böyle anlatılamazdı. Sinoplu pazarcı memleketin durumunu iki dakikada böyle özetledi

Sinop kent merkezinde kurulan halk pazarında esnaf da vatandaş da artan fiyatlardan şikayet etti. Sinoplu pazarcı Hakan Yıldırım, “İnsanlar, 3-4 kilogram alacaklar yerde yarım kilogram alıyorlar. Yiyemiyorlar yani. Şu an meyve çok aşırı lükse kaçtı.” dedi.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 17:36
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Sinoplu pazarcı memleketin durumunu iki dakikada böyle özetledi: Meyve aşırı lükse kaçtı

40 kitap yazılsa ekonomik kriz böyle anlatılamazdı. Sinoplu pazarcı memleketin durumunu iki dakikada böyle özetledi
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Sinop kent merkezinde haftanın iki gün halk pazarı kuruluyor. Sinoplu pazarcılar ve vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlattı. Sinoplu pazarcı Olcay Karabulut şunları söyledi:

“BURADA EZİLEN YİNE GARİBAN OLDU”

“Pazar tabii ki de pahalı. Şu an pazar bomboş. Eskiden, bundan 5 sene öncesi herkes sabah gelirdi ki kaliteli ellenmemiş mal alsınlar diye. Şimdi insanlar akşamı bekliyor, fiyatlar düşsün diye. Mecburiyetten de fiyatlar düşüyor zaten. 8 liraya aldığınız patates, akşam 5 lira. 7 buçuğa aldığınız havuç, akşam 5 lira. Satamayınca mecbur ucuz satmak zorundayız. Bu ne demek? Gariban daha çok gariban oldu. Zengin daha çok zengin oldu. Asgari ücret 8 buçuk bin lira olsa ne olur, 9 bin lira olsa ne olur? Ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Kiralar 3 bin lirayken 6 bin lira olacak. Ekmek 5 lirayken 7 buçuk lira olacak. Zengin zamanında ev almış, 400 bin TL’ye, şimdi evi 1 buçuk trilyon (milyon lirayı kastediyor). Araba almış 250 bin liraya, şimdi arabası 1 trilyon (milyon lirayı kastediyor). Yani zenginler hiç ağlamasın. Parası para oldu. Para daha çok büyüdü. Burada ne oldu biliyor musunuz? Burada ezilen yine gariban oldu.”



“ŞU AN MEYVE ÇOK AŞIRI LÜKSE KAÇTI”

Pazarcı Hakan Yıldırım, “Pazar, haddinden daha fazla pahalı. Hem de çok pahalı. İnsanlar hiçbir şey alamıyor. Müşteri yok. 3-4 kilogram alacakları yerde yarım kilogram, 1 kilogram alıyorlar. Müşterimiz memnun değil. Biz de bu işten memnun değiliz. Mazot bizi çok etkiledi. Hem üreticiyi hem de bizi etkiledi. Nakliyecileri etkiledi. Sürekli bu fiyatların yükselmesinin en büyük sebebi mazot. Bizim kâr marjlarımız yüzde 50 düştü. İnsanlar, 3-4 kilogram alacaklar yerde yarım kilogram alıyorlar. Yiyemiyorlar yani. Şu an meyve çok aşırı lükse kaçtı. Genellikle daha çok sebzelere yöneliyorlar. Gerçi sebzeler de çok pahalı ama dediğim gibi fazla alamıyorlar. Keşke fazla alabilseler ama olmuyor” dedi.

“ZATEN MAZOT BEL BÜKÜYOR”

Pazarcı Nuri Uyar da “Bu sene geçen seneden daha düşük. Mal pahalı. Zaten mazot bel büküyor. Poşet pahalı. Mazot pahalı. İşin içinden biraz zor çıkılıyor. Bir ekmek parası kazanıyoruz, fazla bir şey yok. Umduğumuzu alamıyoruz” diye konuştu.

Pazara gelen müşteri Kerim Top ise “Pazar pahalı. Emekliye göre pahalı. Üretimin azlığından kaynaklanıyor. Geçen seneye göre fiyatlarda iki kat artış var” dedi.

“GEÇEN SENE 2 KİLOGRAM ALIYORDUM, BU SENE 1 KİLOGRAMI ZOR ALIYORUM”

Pazara gelen müşteri Bahriye Eriş de “Aldığımız para belli zaten; asgari ücret. Zor geçiniyoruz. Geçen sene iki kilogram alıyordum, bu sene bir kilogramı zor alıyorum” diye konuştu.

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Asker
14.11.2022 18:34
Türkiye Türkiye olalı dini kullanıp da halkın yoksullaşması hiç bu kadar olmamıştı.  
 
Eşref-i Mahlukat
14.11.2022 18:08
Allah, kimseyi açlık, yokluk ve yoksullukla terbiye etmez. Birileri, diğerlerinin rızkını çalar.  
 
Misafir
14.11.2022 18:00
Ama sorsanız hala tam destek vermeye devam ediyorlar. Nasıl olacak peki, şimdi...  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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