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Bundan sonra ‘her şeye maydanoz olma’ demeyeceksiniz. Faydalarını her satırını ağzınız açık kalarak okuyacaksınız

Maydanozun faydaları dikkat çekti. Ödem atıcı, adet düzenleyici ve yağ yakıcı gibi özellikleri yer alan maydanoz aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kansere karşı koruyor, kemikleri güçlendiriyor.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 09:45
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Maydanozun faydaları. Bundan sonra ‘her şeye maydanoz olma’ demeyeceksiniz

Bundan sonra ‘her şeye maydanoz olma’ demeyeceksiniz. Faydalarını her satırını ağzınız açık kalarak okuyacaksınız
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İnsanların gerek hastalıklara karşı korunmak gerekse hastalıkla savaşmak için doğal besinlere yönelmesi dikkat çekiyor. Bunlardan birisi olan maydanozun faydaları saymakla bitmiyor.

MAYDANOZ NEDİR?

Maydanoz, yeşil renkli, damarlı bir bitki türüdür. Yaprakları baharat olarak kullanılmaktadır. Ağustos-Eylül ayları arasında, beyaz renkli çiçekler açan, kazık köklü, 30–100 cm boylarında, iki yıllık otsu bir bitki. İlk yıl bir yaprak rozeti, ikinci yıl ise bir gövde meydana getirir.

MAYDANOZUN FAYDALARI

- Kalorisi düşüktür, kilo verme diyetlerinde gönül rahatlığıyla yenebileceği bildirildi

-Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından da zengindir. Maydanoz muhteşem bir A ve C vitamini kaynağıdır.

-Maydanozun idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Böbrek taşı gibi sorunlarda faydalı olabilmektedir.

-Maydanoz diş ve diş etlerini korumakta, ağız kokusunu gidermektedir.

-Ciddi bir hastalık nedeni yoksa mide bulantısına karşı iyi gelir ve gaz gidericidir.

-Maydanoz cildi tazeler, gençleştirir, güzelleştirir. Bu etkisini vücuttan zararlı kimyasal maddeleri uzaklaştırarak göstermektedir.

-Maydanoz kemik sağlığını destekler

-Kanserle savaşan maddeler içerir. Maydanoz, antikanser etkileri olabilecek bitki bileşikleri içerir.

-Maydanoz, gözleri koruyan besinler açısından zengindir. Lutein, beta karoten ve zeaksantin, göz ve diş sağlığını korumaya yardımcı olan üç karotenoiddir. Karotenoidler, güçlü antioksidan aktiviteye sahip bitkilerde bulunan pigmentlerdir. 

-Maydanoz, kalp sağlığına iyi gelebilen bir bitkidir. Örneğin, günlük ihtiyacın %11'ini sağlayan 1/2 fincan (30 gram) ile iyi bir B vitamini folatı kaynağıdır. Diyet folatının yüksek alımı, belirli popülasyonlarda kalp hastalığı riskini azaltabilir. 58.000'den fazla kişide yapılan büyük bir araştırma, en yüksek folat alımının %38 oranında daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu buldu.

-Maydanoz antibakteriyel faydalara sahip olabilir. Maydanoz ekstraktının antibakteriyel özelliklere sahip olduğu bazı çalışmalarda gösterilmiştir. Yine de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

-Maydanoz bağışıklık sistemini güçlendirir. İçindeki A, C, K vitaminleri bağışıklığı desteklemektedir.

-Ödem yani vücutta fazla sıvı birikmesi, herkesin en büyük sorunlarından biridir. Maydanoz aynı zamanda ödem atmaya yardım etmektedir.

-Araştırmalara göre maydanoz diyabetli kişilerde kan şekeri düzeyini düşürebilir.

-Maydanozun idrar söktürücü özelliği bulunmaktadır. Böbrek taşı gibi sorunlarda faydalı olabilmektedir.

-Maydanoz diş ve diş etlerini korumakta, ağız kokusunu gidermektedir.

-Ciddi bir hastalık nedeni yoksa mide bulantısına karşı iyi gelir ve gaz gidericidir.

-Maydanoz cildi tazeler, gençleştirir, güzelleştirir. Bu etkisini vücuttan zararlı kimyasal maddeleri uzaklaştırarak göstermektedir.

MAYDANOZ SUYU NASIL YAPILIR?

Maydanoz kürü için tarif şu şekilde hazırlanabilir. Taze maydanoz yaprakları ve bir limonun kabukları 2 bardak suyun içine konulur. 2 dakika kaynatıldıktan sonra demlemeye bırakılır. 5 dakika demleme sonrasında süzülüp içilir. Maydanoz suyu içenler genellikle kilo verdiğini belirtir. Ancak kilo vermek sadece bu tür kürlerle değil, sağlıklı beslenme ve egzersiz düzeniyle gerçekleşir. Bu tarifi düşük tansiyon problemi yaşayanlar, emzirenler ve anne adaylarının uygulaması uygun değildir.

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