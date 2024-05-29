Ekonomistler yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Foreks Haber tarafından 2024 yılının sonuna ilişkin yayımlanan dolar/TL anketinin raporu yayımlandı. Ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru medyan tahmini 38,30 TL olurken, en yüksek tahmin 40,89 TL, en düşük tahmin ise 37,00 TL oldu.

MERKEZ ANKETİNDE BEKLENTİ 38.78 OLMUŞTU

Daha önce de gerçekleştirilen anket döneminde yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,00 TL seviyesinde olarak belirtilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu kur beklentisi 38,78 TL olmuştu.

Foreks Haber'in enflasyon beklenti anketine ise 18 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin mayıs ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmini %74,80, ortalama tahmini ise %74,87 artış öngörüyor.

Ekonomistlerin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için aylık medyan tahmini %3,10, ortalama tahmini ise %3,22 artış yönünde gerçekleşti.

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TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla %5,00 ve %2,22 olarak belirlenirken, yıllık tahminler %76,00 ile %73,50 bandında şekillendi. 2024 yıl sonu enflasyonu için medyan tahmin %43,00, ortalama tahmin ise %43,99 seviyesinde belirlendi. Ankette yıl sonu TÜFE için en yüksek beklenti %50, en düş​​​​​​​ük tahmin ise %40 olarak kaydedildi.

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TCMB'nin kendi tahmini, yıl sonunda enflasyonun %38 olacağına işaret ederken, son piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu beklentisi %43,6 olarak belirlenmişti. Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.