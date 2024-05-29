Ekonomistler yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Kaynak: Foreks
Ekonomistler yıl sonu dolar tahminini açıkladı

Ekonomistlerin katılımıyla gerçekleştirilen dolar/TL ve enflasyon beklenti anketinin sonuçları yayımlandı.

Foreks Haber tarafından 2024 yılının sonuna ilişkin yayımlanan dolar/TL anketinin raporu yayımlandı. Ekonomistlerin yıl sonu dolar kuru medyan tahmini 38,30 TL olurken, en yüksek tahmin 40,89 TL, en düşük tahmin ise 37,00 TL oldu.

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MERKEZ ANKETİNDE BEKLENTİ 38.78 OLMUŞTU

Daha önce de gerçekleştirilen anket döneminde yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,00 TL seviyesinde olarak belirtilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu kur beklentisi 38,78 TL olmuştu.

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Foreks Haber'in enflasyon beklenti anketine ise 18 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin mayıs ayı yıllık TÜFE verisi için medyan tahmini %74,80, ortalama tahmini ise %74,87 artış öngörüyor.

Ekonomistlerin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için aylık medyan tahmini %3,10, ortalama tahmini ise %3,22 artış yönünde gerçekleşti.

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TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla %5,00 ve %2,22 olarak belirlenirken, yıllık tahminler %76,00 ile %73,50 bandında şekillendi. 2024 yıl sonu enflasyonu için medyan tahmin %43,00, ortalama tahmin ise %43,99 seviyesinde belirlendi. Ankette yıl sonu TÜFE için en yüksek beklenti %50, en düş​​​​​​​ük tahmin ise %40 olarak kaydedildi.

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TCMB'nin kendi tahmini, yıl sonunda enflasyonun %38 olacağına işaret ederken, son piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu beklentisi %43,6 olarak belirlenmişti. Mayıs ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

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