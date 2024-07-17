Bütün emeklilere ek zam geliyor! Eski ekonomi bakanı canlı yayında tarih verdi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaklaşık 4 milyon emekli vatandaşa 2 bin 500 lira zam yapılacağını açıklamıştı.

Dün tv100’de canlı yayına katılan Eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, emeklilere ek zam verileceğini iddia etti.

Türker, önümüzdeki hafta Salı ya da Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere refah payı açıklayacağını ileri sürdü.

“BÜTÜN EMEKLİLERE EK ZAM YAPILACAK”

Eski Ekonomi Bakanı Türker’in canlı yayındaki açıklamaları şöyle:

Çalışma Bakanım öyle demek zorunda. Nede? Çalışma Bakanı bu çalışmaları yürütürken iyi niyetle, iş bozulmasın diye risk aldı artış yok dedi, bu gündeme gelene kadar. Şimdi gündeme gelen artışı böyle anlatmak zorunda. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın bugünkü konuşmasından ezdirmeyeceğiz lafından hani gazetecilerin direkt soramadığı dolaylı sordukları, Hacı Bey gibi kulis aldıkları, ya haftaya Salı günü ya da haftaya Çarşamba sabahı ek yapılacak, hani refah payı diyorlar ya bütün emeklilere ek zam yapılacak.