Kadınları üzecek kuaför kararı! Bir dönem sona eriyor

Düzenleme: Kaynak: Show Tv
Kadınları üzecek kuaför kararı! Bir dönem sona eriyor

Kadın kuaförleri için getirilen “Pazar günleri kapalı olma” zorunluluğu, hem çalışanları hem de müşterileri mağdur ediyor. İstanbul’da toplanan kadın kuaförleri, bu kararı protesto etti.

Kuaförlerin pazar günleri kapalı olmasını düzenleyen karar ortalığı karıştırdı, esnaf da müşteriler de kazan kaldırdı. İstanbul'da toplanan kadın kuaförleri, pazar günü kapalı olmayı protesto etti.

"HANGİ MESLEK İÇİN BÖYLE KARAR VAR?"

Pazar günü kapalı olmanın hiçbir mantıklı yanı olmadığını savunan kadın kuaförler, "Biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Başka hangi meslek için böyle bir karar var?" diye sordu.

SADECE GELİN İÇİN AÇILACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; özellikle çalışan kadınların alınan kararla birlikte mağdur olacağını belirten kuaförler, haftanın altı günü çalışan müşterilerinin sadece pazar günlerini bakımları için ayırabildiğini ancak söz konusu kararla bunun mümkün olmayacağını belirtiyor.

ABLASI, KARDEŞİ, YAKINLARI İÇİN HİZMET VERİLMEYECEK

Pazar günleri düğünü olanlar içinse bir istisna söz konusu olacak. Düğünü olanlar için o gün kuaför açılabilecek.

Kuaförler; gelinin ablası, kardeşi, yakınları içinse bir dönemin sona erdiğini belirtiyor. Özetle pazar günü kuaföre gelebilmek için evlenmek gerekecek.

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