Erdoğan’ın sağ kolu milyonlarca kiracıyı ilgilendiren soruyu cevapladı

Cevdet Yılmaz, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Vergi paketiyle ilgili tartışmalarda kafa karışıklığı üretmeye yönelik bilinçli bir çabanın bulunduğunu ileri süren Yılmaz “Maliye ve Çalışma Bakanlıkları bu kurumlar her zaman teknik çalışma yaparlar. Yaşanan tartışmalara göre otururlar, mutfaklarını çalıştırırlar, alternatifler üretirler. Bunlar etki değerlendirmeleri yapılmadan, siyasi tercihlere konu olmadan, Meclisimizin huzuruna gelmeden sadece mutfak çalışmaları olarak kalırlar. Dolayısıyla bunlar üzerinden spekülatif haberler yapmak, sanki hükümet resmi bir teklif vermiş gibi bir tartışma yapmak kesinlikle doğru değil” diye konuştu.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇ PULU NE KADAR OLACAK?

Yılmaz, yurt dışı çıkış harcına ilişkin henüz kesin bir rakam belirlenmediğini, çalışmaların devam ettiğini, bu konuda toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak, haklı gerekçelere dayalı istisnalar olabileceğini kaydetti.

KİRA GELİRİ İÇİN YÜZDE 20 STOPAJ KESİNTİSİ GELECEK Mİ?

Vergi paketinde, kira gelirleri için yüzde 20 stopaj kesintisinin bulunduğu iddialarına ilişkin Yılmaz, "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten 500 liranın üzerinde olan kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun dışında şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil." ifadelerini kullandı.