Ekonomiyi savunan AKP'liyi Z kuşağı susturdu. Gencin yakasına yapıştı

Sokak röportajında ekonomiyi öven AKP vatandaş ile 18 yaşındaki genç karşı karşıya geldi. 300 kişilik köyünde depremde 40 kişinin öldüğünü söyleyen gencin verdiği cevaplara sinirlenen adam, gencin yakasına yapıştı.

Ekonomiyi savunan AKP'liyi Z kuşağı susturdu. Gencin yakasına yapıştı

YouTube'ta yayın yapan Medyali TV kanalının İstanbul Bakırköy'de gerçekleştirdiği sokak röportajında AKP yandaşı bir şahıs ekonominin iyi olduğunu iddia ederek Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

"ÜLKEMİZ NEDEN BUNLARI YAPMADI"

Şahıs, kendisine karşı çıkan bir kişiye "Ayağında ayakkabın var" dedi. Vatandaş ise bu sözlere "Ya bırak, ayağında ayakkabı. Utanmadan. Telefon çıkarayım mı?" sözleriyle yanıt verdi.

AKP yandaşı ise "Marmaray burada, alt tünel burada" deyince bir genç araya girdi.

Z kuşağı olarak tanımlanan genç, "20 yıl önceki filmlerde de biz bunları gördük" dedi. "Sen kaç yaşındasın?" diye soran yandaşa genç "18 yaşındayım. Diğer ülkeler bunları yaparken bizim ekonomimiz de iyiyken neden ülkemiz bunları yapmadı?" diye sordu.

AKP'li adam, gence saldırıp yakasını tutarak "O zaman yapamadık, IMF geliyordu, senin ananın babanın yakasına yapışıyordu" diye konuştu.

Genç, "Ben nereden geldim biliyor musun? Malatya'dan geldim, evim yıkıldı benim. 40. günde bana yardım geldi" dedi. İstibdat yandaşı "Olabilir. Olsun gelmiş yine" karşılığını verdi.

"TOKADI YAPIŞTIRIRIM"

Genç sinirlenerek "Benim 300 kişilik köyümde 40 tane ölü çıkmış, bana yardım gelmemiş" diyerek tepki gösterdi.

AKP yandaşı şahıs ise bu sözler üzerine gence elini kaldırarak "Bak şimdi tokadı yapıştırırım" ifadelerini kullandı.

Genç, "Yapıştır. Terbiyesiz" derken AKP'li adam "Bu memlekette senin gibi kaç kişi var?" dedi.

Genç ise "40 milyon kişi var, 40 milyon adına konuşuyorum" yanıtını verdi.

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