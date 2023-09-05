Ekrem İmamoğlu: Sığınmacılar yüzünden yüzde 20 daha fazla su tüketiliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Unkapanı Yağmursuyu Tüneli’nin kazılmasını tamamlayan tünel delme makinesi çıkış töreni sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu İstanbul’da süregelen su sorunu için, “Mülteciler yüzünden yüzde 20 daha fazla su tüketimi var” açıklamasını yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ekrem İmamoğlu: Sığınmacılar yüzünden yüzde 20 daha fazla su tüketiliyor

Editör: Abdullah Keleş

Konuşmasının başında 'Artİstanbul’daki' sergi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama” suçundan dolayı soruşturma açmasına yönelik açıklama yapan İmamoğlu dava hakkında ‘utanç verici’ ifadesini kullanıp, “Seçime gittikçe, zaman azaldıkça bu işler artıyor. Demokrasi adına bir kepazelik" yorumunu yaptı.

SIĞINMACILAR YÜZÜNDEN YÜZDE 20 DAHA FAZLA SU TÜKETİLİYOR

Son yılların en kurak dönemini geçiren İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 27 seviyelerine kadar indi. Oranların bu denli düşmesinin ardından İBB bahçe ve peyzaj abonelerinin sularını geçici olarak durdurma kararı almış, gereksiz su kullanımına yönelik sık sık uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu İstanbul’da devam eden su sorununa yönelik yaptığı açıklamada, sayılarını milyonlar ile ifade ettiği sığınmacıların ve diğer etkenlerin etkili olduğunu belirtip şu açıklamalarda bulundu:

“Şunu da ifade edeyim. Yani bu yaz biz İstanbul'da normal zamanlardan neredeyse yüzde yirmi daha fazla su tüketimine de hizmet sunuyoruz.

Aslında İstanbul'da böyle bir nüfus artışı yok. Ama malum kayıtlı kayıtsız yoğun mülteci sayısı ki artık ne yazık ki milyonlar diyoruz ve diğer etkenlerle beraber bu denli yoğun su tüketiminin içindeyiz.

Yani neredeyse her gün üç buçuk milyon metreküpü aşan bir su veriyoruz İstanbul'a.

Bu geçen sene iki milyon sekiz yüz, iki milyon dokuz yüz üç milyon civarında bir sayı iken tüketim sayısı iken bugün bu rakamlarda”

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