Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:03

Son Güncelleme: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:11 Takip Et

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar ceza aldı?