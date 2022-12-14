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Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar ceza aldı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘’YSK üyelerine hakaret’’ davası bugün görüldü. Bugün gerçekleşen davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında karar açıklandı. Peki, Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar ceza aldı?

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:03
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Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar ceza aldı?

Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar ceza aldı?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘’YSK üyelerine hakaret’’ davası bugün görüldü. Saatler süren davanın ardından Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar açıklandı. Peki, Ekrem İmamoğlu siyasi yasak aldı mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ne kadar ceza aldı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ''YSK üyelerine hakaret'' iddiasıyla hakkında açılan davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Görülen davada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında  2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu hakkında TCK'nin "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına hükmetti. Eğer karar temyizde kesinleşirse Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığından alınacak. 

Karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda Ekrem İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

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