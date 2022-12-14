İmamoğlu siyasi yasak kararı sonrası Erdoğan'a kendi sözünü hatırlattı

Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de kararın ardından İstanbullulara seslendi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Saraçhane'ye evinize hoş geldiniz. İstanbul sizin. İstanbul 16 milyon İstanbullunun. Hangi çılgın millete ait sürecin önüne set kurabilirmiş, hangi çılgın zincir vurabilirmiş. Hiç kimse vuramaz. Bu akşam birlikteyiz. Yarın çoğalarak daha fazla birlikte olacağız.

Şimdi birlik ve beraberliğimizin güzel bir anını bu akşam başlatıyoruz. Yarın çok daha büyüyecek. Genel başkanlarımız burada olacak. Hep birlikte olacağız.

Yarın altılı masanın liderleriyle birlikte olacağız. Zamanını sizinle paylaşacağım. Yarın halkımızı buraya davet edeceğiz. Birlikte konuşacağız, birlikte dertleşeceğiz ama aydınlık günlere birlikte bakacağız. Bu dava Türkiye'nin düştüğü durumun özetidir.

Bu dava ülkede adaletin kalmadığımın hesabı. Bu dava, adalet ve demokrasi gibi ulvi değerleri getirmek istemeyenlerin yönettiği bir davadır. 'Devlet biziz, millet biziz, her şeyin sahibi biziz' diyenlerin hukuku yok sayarak, bir avuç insanın istediği yörüngeye oturmak isteyenlerin ortaya koyduğu iradeyi yönetenlerin davasıdır. Keşke bu dava bir hukuk davası olsaydı, adalet önünde bir yargılanma süreci olsaydı. Aslında bu dava var olan süreçte bozuk düzen diye tarifleyeceğimiz bir düzenin davasıdır. Bu bozuk düzenin sahibi olan bir avuç insan artık mertçe, dürüstçe mücadele etmeyi de bırakmışlardır. Kendi düzenlerini korumak için alavereye dalavereye başvurarak iş ve işlemleri yürürlüğe koyan insanların sürecidir"

MERAL AKŞENER'DEN AÇIKLAMA

Akşener’den İmamoğlu’na verilen hapis cezasına tepki: “Bu şarkı burada bitmez”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Saraçhane’de konuşan Akşener, "Bundan yıllar evvel burada okuduğu şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Buradan sizlere seslenip, 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama Meral Akşener olarak söz veriyorum; bu şarkı da burada bitmeyecek." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK üyelerine hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hapis cezası verilmesine tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun çağrısı sonrası Ankara'dan yola çıkarak Saraçhane'ye giden Akşener, burada toplanan kalabalığa seslendi.

"Hey gidi Saraçhane ne çektiniz be!" diyen Akşener, "Bundan yıllar evvel burada okuduğu bir şiirle mahkum olan bir büyükşehir belediye başkanı vardı." ifadelerini kullandı.

Kalabalığın yuhalaması üzerine Akşener, "Biz yuhalamayız, biz gereğini yaparız." karşılığını verdi.

Erdoğan’ın sözlerini hatırlattı

Akşener, "O büyükşehir belediye başkanı buradan sizlere seslenip, İstanbullu’ya seslenip 'Bu şarkı burada bitmez' demişti. Doğrudur, o şarkı orada bitmedi ama bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum; bu şarkı da burada bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

“Verilen cezanın arkasında büyük bir korku var”

İktidarda yarından çok korkan bir irade olduğunu savunan Akşener, "İnsanlar korktuğu zaman ceza verirler. İnsanlar korktuğu zaman zulüm yaparlar. İnsanlar korktuğu zaman haksızlık yaparlar. Onun için bugün Ekrem kardeşim için verilen bu kararın arkasında büyük bir korku var, size duyulan korku var, demokrasiye duyulan korku var, millet iradesine duyulan korku var. Evet onlar korkuyor ama biz korkmuyoruz. Yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat diyoruz." şeklinde konuştu.

“Kimler kimlerle beraber”

Akşener "Yıllar evvel bu meydanda şiir okuduğu için 'muhtar olmaz' denilen, onunla ilgili manşet atılan bir büyükşehir belediye başkanı vardı. Amma velakin o cumhurbaşkanı oldu. Çünkü millet iradesine el uzatılmıştı. O günün korkakları, o günün vesayetçileri... Allah'ım ne büyüksün, kimler kimlerle beraber, kimler ne hale geldi?" diye ekledi.

“’Sizi gönderiyoruz’ diyeceksiniz”

"Hükümet istifa" sloganları üzerine Akşener, "Onlar istifa etmez kardeşim. Ne olacak biliyor musunuz? Bugün bu kararı verenler, siyah cübbelerini haksızlığa kılıf edenler, verdikleri kararın başında ne yazacak biliyor musunuz; Türk milleti adına diyecekler. Evet siz Türk milletisiniz. Ne yapacaksınız, sandıkta gereğini yapacaksınız. O sandıkta hür iradenizle, helal oylarınızla, demokrasiyle 'Hadi bakalım sizi gönderiyoruz' diyeceksiniz.” ifadelerini kullandı.

“Bu cezayı sandıkta yırtacaksınız”

İYİ Parti lideri, "Asıl acı olanı sizin iradenizle, sizin gücünüzle, millet iradesiyle seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, şehr-i eminine bir tiyatro neticesinde bu cezanın verilmesi. Bu millet benzer cezayı nasıl yırtmışsa, bugün verilen o cezayı da yırtacaksınız, sandıkta yırtacaksınız, demokrasiyle yırtacaksınız." diye ekledi.

Akşener şunları söyledi:

"Üzülmeyin. Elbette sandıkta hesap verecek ama dünün korkakları nasıl kaçarak gittilerse, bugünün korkakları da kaçarak gidecekler. Kendinize güvenin, iradenize güvenin. 31 Mart 2019'u hatırlayın. Ne yaptılar, birinci turda haksızlık yaptılar, abidik gubidik yaptılar. Ne oldu, 805 bin fark attınız. Dolayısıyla korkunun ecele faydası yok. Şimdi bugün burada bir irade var. Bu irade bir mahkeme kurdu. Asıl mahkeme burası, Saraçhane'de kurulan mahkeme. O mahkemede aklandın kardeşim. Yarın 6 genel başkan olarak burada olacağız. Bu haksızlığın karşısında duracağız. Bu millet hiçbir zaman istibdata boyun eğmedi. Ne diyoruz, kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet."