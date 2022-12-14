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  • Son dakika. Meral Akşener İmamoğlu'nun yanına geldi

Son dakika. Meral Akşener İmamoğlu'nun yanına geldi

Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak kararı sonrası, Meral Akşener İstanbul'a gelerek İmamoğlu'yla sarıldı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 18:23
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Son dakika. Meral Akşener İmamoğlu'nun yanına geldi

Son dakika. Meral Akşener İmamoğlu'nun yanına geldi
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Meral Akşener, Ankara'dan İstanbul'a gelerek hakkında hapis kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun yanına geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın tüm vatandaşları Saraçhane'ye çağırmıştı.

Akşener, İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a geldi.

Ayrıntılar geliyor...

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Misafir
14.12.2022 18:55
Önce Canan Kaftancıoğlu, sonra Ekrem İmamoğlu devre dışı bırakıldı. Belli ki korkuları büyük. Fakat bu seçimde gereken cevabı millet verecektir.  
 
Bütün TÜRKİYE ağlıyor bence.
14.12.2022 18:53
Türk filmi gibi, İyi ler kazanıyor, kötü roller kaybediyor.  
 
1950
14.12.2022 18:50
Demir Leydi Meral atı alan Üsküdar’a geçmeden Marmara'ya göm  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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