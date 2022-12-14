Son dakika. Meral Akşener İmamoğlu'nun yanına geldi

Meral Akşener, Ankara'dan İstanbul'a gelerek hakkında hapis kararı verilen Ekrem İmamoğlu'nun yanına geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeden ne karar çıkarsa çıksın tüm vatandaşları Saraçhane'ye çağırmıştı.
Akşener, İmamoğlu'nun çağrısı üzerine Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a geldi.
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