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Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Gürül gürül iş yapıyoruz. Korkuyorlar benden

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 21:33
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Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Gürül gürül iş yapıyoruz. Korkuyorlar benden

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar: Gürül gürül iş yapıyoruz. Korkuyorlar benden
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ve merak edilenlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Halk TV'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına katılan İmamoğlu, gazeteciler İnan Demirel, İsmail Saymaz, İpek Özbey ve Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlıyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İstanbul, metro açısından fukara bir kent durumunda. 16 milyona yakın resmi nüfusu, etkin nüfusunun 20 milyonu bulduğu kentin, 230 km'lik raylı sistemi olması fukara ötesi bir durumdur. Bunun 3 katına yakın Londra'da var. Metro meselesi ciddiye alınmalı. 

Bir anda ihaleler yapıldı. 12 tane metro hattı birden ihale yapılıyor. Toplam 141 km. 7 tanesini 2017'de durdurdu. Kim durdurdu, dönemin Belediye Başkanı Sayın Uysal. Üç hattın da ödeneği bittiği için durduruldu. Görevi aldığımızda 2 tane hatta inşaat çalışması vardı. 

Hisarüstü'nü yüzde 25 ile devraldık. Ödemenin yüzde 52'si yapılmış. Yapılmamış metroya, yapılmışın iki kadar para ödenmiş şekilde devraldık. 

Raylı sistemin ulaşmadığı toplam nüfus 3 milyona yakın. 

Sultanbeyli metrosunu 2024'te bitiriyoruz. Çökme işinden anlamam. Sayın Cumhurbaşkanı çökme lafını çok kullanıyor. Bilen kullanır diye düşünüyorum.

Eğer Ulaştırma Bakanlığı sözünde durursa 2025 yılında  453 km'lik bir metro ağının sahibi olan bir kent olacağız.

Ülkemizin Cumhurbaşkanı, benim projeme çöktü diyor. Ya Allah aşkına, benim projem kavramı yoktur. Ailede 'ben' demedik 'biz' dedik. Devletin işinde 'ben' diye bir şey olabilir mi? Siz kimsiniz, ben kimim? Bugün varız yarın yokuz. Esas olan devlet projesidir. 

Bu proje o 'benim projem' dediği proje değil. Sayın Dalan başlattı 1988'de, Sözen yüzde 60'a getiriyor. 4 yıl sonra Erdoğan bitiriyor. 

Desteği bile AK Parti verdi diyor, AK Parti vermese aç kalırsın. Sanki kendi darphanesi var.

Osman Nuri Bey'e çok üzüldüm. İktidar partisinin İl Başkanı'nın zavallı durumuna düşmesine çok üzüldüm.

150 günde 150 proje kampanyasıyla açılış yapınca telaşa kapıldılar. Cumhurbaşkanı grupta da konuştu. Bıraksın bizimle bu mücadele vermeyi, kendisini aldatan bakanlarına hesap sorsun.

Togg'un açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim.

Gürül gürül iş yapıyoruz. Korkuyorlar benden.

Kendi 25 yıllık dönemlerini Ekrem İmamoğlu'nun 3 buçuk yıllık dönemiyle yarıştırıyorlar. Bunun 3 ayını siz çaldınız benden. 

3 buçuk yılda sadece AKM'nin açılışına davet edildim. 

Şu anda İBB'nin toplu taşıma sübvansiyon rakamı yıllık 11 milyar liraya ulaştı.

İETT'de 1 yıl içinde yüzde 270 mazot artışı oldu. İETT'nin sadece akaryakıt giderleri şu anda toplam yolcu gelirlerini aştı, tarihinde ilk defa.

Kara propaganda, yalan, iftira, bu dönemin karakterine dönüşmüş.

Sayın Cumhurbaşkanı bir imza atın, aşkım dediğiniz İstanbul'a biz 300 otobüsü alalım, İstanbullu pırıl pırıl otobüse binsin. Mürekkep ve bilek kuvveti, bu kadar.

Anket tuzağına düşmeyelim. Cumhurbaşkanı adayı konuşuluyor.  Kıyaslar yapılıyor. Her akşam bunu konuşuyoruz. Neden? Bence, gerçek  konulardan bizi uzak tutuyorlar. Bu ülkenin yüzde 75'i eğitimden rahatsız, umutsuz. Yüzde 14-15 işsizi var. Gelir paylaşımında bu ülkenin nimetlerinin yüzde 60'ı bu ülkenin yüzde 10'una ait. En alt gelirle en üst gelir grubu arasında çarpan 23 kat. Alt gelir grubu her sene 23 kat fakirleşiyor, üst gelir grubu 23 kat zenginleşiyor. Yüzde 150 enflasyonu, kendi yanılgılarını, kendi yalanlarını kapatmak için bizi tartıştırılıyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kim, sana ne? Biz süreç yönetiyoruz, ben sürecin bir parçasıyım. İstanbul'daki icraatlar ile ben sürecin en güçlü parçasıyım. İstanbul eşittir Türkiye. İstanbul'da kazanırsanız Türkiye'yi kazanırsınız. Ben altılı masanın en çalışkan neferiyim. "Hedef 2023" diye bir internet sitesi var; bana göre muhteşem ama üzüntüyle okudum, keşke başarsaydılar.

Altılı Masa, dimdik ayakta durmak zorunda. 

Madem ki bu hakim FETÖ'cü, 2020/5019, bu hakim hakkında HSK birinci dairenin verdiği karar FETÖ soruşturmasına gerek yoktur kararı vermiş. Ne kadar aşağılık bir durum. Utanmamışlar bir de benim davaya FETÖ'cü atamışlar. Mahkeme hakimi atayalı 1 yıl olmamış. Bu hakim neden Samsun'a atandı?

Üst yargı yetkilisi kişiler tarafından 'Gel sen İmamoğlu'na ceza ver seni ağır ceza reisi yapalım' denmiş midir? Tehdit edilmiş midir? Ya da denileni yaparsan da ödüllenirsin denmiş midir?

Hayatı yalanla iftirayla dolu şahsiyet 'sen bizi yurtdışına nasıl şikayet edersin ahmak' diyerek bana hakaret etti. Ben de sözünü iade ettim. 

 

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Abbas
8.11.2022 22:36
Genel Başkanımız desteği tüm gücü ile arkanda, sizde Başkanım tüm gücünle onun ardında dur, geleceğin parlak olsun, saygılar.  
 
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