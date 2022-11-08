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  • CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır kimseye yedirmeyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır kimseye yedirmeyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, siyasi yasaklı hale getirilmek istenen İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili, “Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır kimseye yedirmeyiz.” dedi. 

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 16:37
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır kimseye yedirmeyiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır kimseye yedirmeyiz
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İmamoğlu hakkında son günlerde yüksek seslerle dile getirilen “Siyasi yasaklı yapılacak” iddialarına çok sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İmamoğlu’nun YSK üyelerine ahmak dediği iddiasıyla açılan davanın eski hakimi Hüseyin Zengin’in, "İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi." sözlerini dün köşesine taşımıştı.

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun davası 21 Eylül’de 11 Kasım’a ertelenmişti.
Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti.
 

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M.C
8.11.2022 17:19
Canan Kaftanci ogluna siyaset yasagi getirdiler. Yeterince ses cikarilmadi. Ben bunlar AKP'ye cesaretlendiriyor.  
 
Türküm
8.11.2022 17:00
Hangi hakim ceza verecek kimseyi ikna edemez çünkü dava açılması bile tuhaf  
 
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