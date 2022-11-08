CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır kimseye yedirmeyiz

İmamoğlu hakkında son günlerde yüksek seslerle dile getirilen “Siyasi yasaklı yapılacak” iddialarına çok sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Açık ve net söylüyorum. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, İmamoğlu’nun YSK üyelerine ahmak dediği iddiasıyla açılan davanın eski hakimi Hüseyin Zengin’in, "İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi." sözlerini dün köşesine taşımıştı.



YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan İmamoğlu’nun davası 21 Eylül’de 11 Kasım’a ertelenmişti.

Davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimi Zengin, Haziran 2022’de, yaz kararnamesiyle, Samsun’a gönderilmişti.



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