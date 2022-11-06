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Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük

Cübbeli Ahmet, Youtube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı İmamoğlu'nu hedef aldı. Cübbeli Ahmet, "İstanbul seçiminde ceketimizi koysak alırız zannettiler, Kaftancı kazandı. Ondan sonra içki konulduysa, müslümanlar işten atıldıysa, teröristler alındıysa, bunun vebali oy verenlere vardır. Ekrem bana düşman olmasın." dedi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 03:07
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Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük

Cübbeli Ahmet şimdi de İmamoğlu'nu hedef aldı: Ona oy verenlerin vebali büyük
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube'daki yeni videosunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Ünlü, konuşmasında, "İstanbul seçiminde ceketimizi koysak alırız zannettiler, Kaftancı kazandı. Ondan sonra içki konulduysa, müslümanlar işten atıldıysa, teröristler alındıysa, bunun vebali oy verenlere vardır. Ekrem bana düşman olmasın." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'in açıklamaları şöyle;

"Müslümanların şirketleri var, ama Müslümanlar gafil. Ne yapıyorlar? Nasıl İstanbul seçiminde ceketimizi koyarız alırız diye zannettiler, o yüzden Müslümanların bir kısmı rey vermeye gitmediler, ondan sonra da Kaftancı kazandı. Peki ondan evvel, içki konulmayan yerlere içki konulduysa, şu kadar Müslüman namaza fişlenerek atıldıysa, şu kadar gassal, massal adı altında PKK'lı teröristler alındıysa misal yani bakan bey açıklıyor. Ben bu işlerin mahkemecisi değilim, devletimizin bakanı açıklıyor. Allah ona selamet versin. Uzun ömürle sağlık sıhhat afiyet etsin. Bunları görüyoruz hepimiz haber izliyoruz. Buradaki vebal rey verenlere var mı, yok mu? E tamam, fetvayı siz verdiniz. Ekrem bana düşman olmasın, cemaat veriyor ben ne yapayım. Allah Allah benimle ne uğraşıyorsun yani."

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