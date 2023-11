Eksi 6'da 6 gol. Trezeguet Sivas'ta Trabzon'u hamama soktu. Turgay Beşyıldız yazdı

Bırakalım bu maçın yorumunu bir kenara; -6 derecedeki şu karşılaşmayı, çoluk çocuğuyla gelip tribünde izleyen az sayıdaki futbol severlere şapka çıkararak başlayalım. Takdir etmemek, alkışlamamak elde değil!

Ya bu deplasmanda, BG Group Yeni 4 Eylül Stadyumu’na gelen 350 civarındaki bordo-mavili taraftara ne demeli? Adamlar bu soğukta tribünde, bizim Trabzon’daki bazı beyzadelerde! Kendi şehirlerinde +6 derecede Papara Park’a gelmek için maç seçiyorlar! Sonra, Trabzonspor’u oturduğun yerden eleştireceksin öyle mi? Yok öyle yağma, hadi oradan be!

Ev sahibi Yiğidolar, Sivas’ın güvendiği soğuğunu da arkasına alarak maça başladı. Bu sezon ligde kendi sahasında oynadığı 6 maçta da; 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet yüzü göremeyen kırmızı-beyazlılar, bu gece de galibiyet yüzü göremedi.

Trabzonspor’da, son beş Sivas deplasmanında galibiyet yüzü görememişti. Bordo mavililer, kırmızı-beyazlıları ligde deplasmanda en son 2017’de, mağlup etmişti.

Oyuna durgun başlayan Karadeniz ekibine karşı, ev sahibi kalede de yedek kaleci Muhammed Taha’yı görünce, kaleyi gördüğü yerden vurdu.

Soyunma odasındaki talimat böyleydi sanırım, kaleyi gördüğünüz yerden vurun. Karşılaşmanın başında İspanyol Samuel Saiz’in gol olan şutunda, top kaleye giderken resmen havada falso aldı, döndü.

Trabzonspor’un defans bloğunda Baniya ile orta blokta Bakasetas, sanırım soğuktan bu gece buz kesince! Sivas’ın forvet hattı kolay geldi rakip sahaya.

Ardından Arnavut Rey Manaj’ın kafa vuruşunda yerden hızlı kalkamayan Taha, ona doğru arkadaşlarından başlayarak gelen hatayı da tamamlamış oldu.

Bir anda 2-0 öne geçen EMS Yapı Sivasspor, gol yemeden ilk yarıyı tamamlamanın hesaplarını yaparken, yapılan Baniya-Trezeguet değişikliği dört dörtlüktü. Kimin fikriyse artık? Mendy stopere, Abdülkadir orta göbeğe, Trezeguet sol, Visca da sağ kanata geçince, bordo-mavililer sahada daha sağlam ve pozitif paslarla olumlu işler yaptı.

*

İlk 45 dakikanın son 6 dakikasına 2-0 mağlup durumda giren Abdullah Avcı’nın ekibi, önce Pepe ile ardından golcüsü Onuachu ile ilk yarı bitmeden beraberliği yakaladı.

Özellikle Nijeryalı Onuachu’nun golünün hazırlık paslarıyla gelişi, çalışılmış bir organizasyondu sanırım. Golden çok hazırlanışı seyre değerdi.

İlk yarının ortalarında konuk ekipte Pepe’nin şutu, ikinci yarının başlarında ev sabinde Rey Manaj’ın kafa şutu, her iki takım adına karşılıklı direkten dönenlerdi.

Maç kadrosunda 3 sakatıyla eksiği olan Sivasspor’un yanı sıra, Karadeniz ekibinde Uğurcan başta olmak üzere 4 eksik vardı.

İkinci yarıya 2-2’lik skorla başlayan Servet Çetin’in talebeleri, kendi sahasında bu sezon ilk kez eline geçirdiği galibiyet fırsatını, bu kez de tepmemek için rakip kaleye yüklenmeye başladığı dakikalarda, yine Rey Manaj’in ceza sahası yayı gerisinden vurduğu sert nefis bir şutla tekrar maçta öne geçince, oyun daha da hareketlendi.

Karşılaşmanın son 15 dakikasına girildiğinde; bugün sahada istenileni veremeyen Visca ve Ömür ikilisi, yerlerini Bardhi ve Enis’e bırakınca, geleceğin yıldız adayı Enis Destan, oyuna girer girmez Trezeguet’e beraberlik golünü attırdı.

Önce ofsayt bayrağıyla sahada buz kesen Trabzonspor, VAR dan gelen ofsayt değil gol talimatıyla, Volkan Bayarslan orta yuvarlağı gösterince, bir anda hamama girdi!

Her iki takımda oyunu çirkinleştirmeden çok iyi mücadele etti.

Bakasetas’ın da, takımına hiç katkı sağlayamadığı bu soğuk gecedeki karşılıklı gol düellosu, ortamı sıcak bir beraberlik gecesine çevirirken, Avcı ligde mağlubiyet yüzü görmemeye devam etti. Sivasspor’da, bu sezon sahasında yine galibiyet ve 3 puanla tanışamadı.