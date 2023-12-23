Ekşi meyveler kan şekerini düşürür mü? İşte yanıtı…

Aslında kan şekerini yükselten şey meyvelerin içindeki karbonhidratlar olduğu bildirildi.

Karbonhidratların çeşitleri tatlılık derecelerine göre farklılık gösterdiğinin altı çizildi.

Ayrıca meyvelerin ekşi veya tatlı olmasını sağlayan şeyin meyve asitleri olduğu ifade edildi. Örnek olarak limon asidi verildi.

Genellikle meyvelerin bir porsiyonu 12-14 gram arası karbonhidrat içerdiğinin altı çizildi.

Ekşi elma örneğini verildi. Her biri ortalama 100 gram olan ekşi elmalar yaklaşık 14 gram karbonhidrat içerdiğinin altı çizildi.

Yani elmanın tadı ekşi ya da tatlı olsa da karbonhidrat miktarının değişmediği vurgulandı. Bu gerçeğin ise dünyanın neresinde olursa olsun, elma nerede yetişirse yetişsin aynı olduğu bildirildi.

Şişmanlığın temel nedeni çok fazla kalori alıp vücudun bunu sağlığı bozacak şekilde yağ olarak depolaması olduğu vurgulandı.

Bu yüzden yediğimiz yiyeceklerin tatlarından çok miktarları ve vücudumuz üzerindeki etkileri önemli olduğunun altı çizildi.

Örneğin, tadı hoş ve nişasta oranı yüksek olan havuç, zayıflama diyetlerinde yasaklanması olduğu bildirildi.

Diyabetliler için de havuç yemek hastalığın ilerlemesine neden olurken bu toplumda yaygın olan yanlış bir inanç olduğu biliniyor.

Havucun glisemik indeksi düşüktür ve salatalara eklenen bir havucun ne kan şekerini yükselttiği ne de şişmanlattığı görüldü.

Çünkü bir havuç ortalama 7 gram karbonhidrat içerdiği bildirildi. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, havuç gibi nişasta oranı yüksek olan besinlerin yasaklanması değil, nasıl tüketileceğinin doğru bilinmesi olduğu önerildi.

Karbonhidrat içeren yiyecekler beslenmemizin bir parçası olmalı, ancak porsiyonlarına dikkat edilmesi önerildi.

Sonuç olarak; ekşi meyveler kan şekerini düşürmediği ortaya çıktı.