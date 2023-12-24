Ekşi Sözlük'teki alçak paylaşımlara soruşturma. Savcılık harekete geçti

Kaynak: DHA
Ekşi Sözlük'teki alçak paylaşımlara soruşturma. Savcılık harekete geçti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekşi Sözlük adlı sitede şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımlar yapıldığını tespit etti ve paylaşımı yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı.

'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya dair bir açıklama yayımladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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BAKAN TUNÇ DA PAYLAŞIM YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, "Bazı sosyal medya sitelerinde şehitlerimize ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımları yapanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup, ayrıca sosyal medyada paylaşım yapan bir kişi hakkında da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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