El Cezire’nin Arap muhabiri İYİ Parti standı önünde provokasyon çıkardı. Yakında Türkiye'nin tapusunu isteyecekler

Seçime günler kala sokağa yansıyan provokasyonlarda ciddi bir artış görülüyor. Adeta halkı galeyana getirmek istercesine yapılan provokasyonlardan bir tanesini de El Cezire'nin Arap muhabiri gerçekleştirdi.

El Cezire’nin Arap muhabiri İYİ Parti standı önünde provokasyon çıkardı. Yakında Türkiye'nin tapusunu isteyecekler

Arapça konuşarak İYİ Parti standının yanına yaklaşan muhabir, stand görevlisi bir partilinin çekim yapmaması yönünde yaptığı uyarıya anlamsız bir tepki vererek sesini yükseltti ve 'Benim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığım var' çıkışında bulundu.

Kendisine çekim yapılmaması yönünde uyarıda bulunan İYİ Partili vatandaşı, sinirli hareketlerle sindirmeye ve hedef göstermeye çalışan kadının tepkileri dikkat çekti.

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İYİ Parti standı önünde provokasyonda bulunan El Cezire'nin Arap muhabiri, çekim yapılmamasını isteyen partililere “Sen vatandaşsan benim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığım var.” diye bağırdı.

Arap kanalları, İYİ Parti’yi hedef gösterdi.

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