24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Elazığ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Elazığ’da, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:58
Takip Et

Elazığ'da feci kaza: 2 ölü

Elazığ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kaza, dün öğlen saatlerinde Elazığ Malatya karayolu Hankendi köyü civarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 49 AAT 904 plakalı otomobil 06 GSV 06 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y. isimli kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 3 vatandaşın tedavileri devam ederken, başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
3
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿İbrahim Kalın linç edilen Ahbap için son noktayı koydu. Yandaşlar şimdi ne yapacak
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
6
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿TÜİK: Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
﻿TÜİK: Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
﻿TÜİK: Türkiye'de evlenme ve boşanmalar arttı
﻿Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
﻿Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
﻿Trabzonspor günah çıkardı: Derin üzüntü duyuyoruz
﻿Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿Dorsesi açılan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.