26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Elazığ’da park halindeki araç alev topuna dönüştü!

Elazığ’da park halindeki araç alev topuna dönüştü!

Elazığ'ın karakoçan köyünde bilinmeyen bie nedenden dolayı park halindeki araç alev aldı. Yanan otomobil hurda yığınına dönerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 14:27
Takip Et

Elazığ’da park halindeki araç alev topuna dönüştü!

Elazığ’da park halindeki araç alev topuna dönüştü!
+
Aa
-

Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan'ın Alayağmur köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki 13 AS 714 plakalı araç alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra yangına müdahale etmeye başladı. 


ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
4
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
5
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Bu yağ 40 yaş üstü kadınlara çok özel
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Sigarayı 35’nden önce bırakdıysanız...
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
﻿Ruslar ile Ukraynalılar aynı sınıfta Türkçe dersine giriyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.