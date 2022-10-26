Elazığ’da park halindeki araç alev topuna dönüştü!

Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan'ın Alayağmur köyünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki 13 AS 714 plakalı araç alev aldı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdikten sonra yangına müdahale etmeye başladı.



ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.