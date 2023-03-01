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AFAD görevlisinden su isteyen depremzedeye insanlık dışı yanıt: Parmağındaki yüzüğü satıp al

Kahramanmaraş’ta temiz su bulamayan depremzede bir kadın, AFAD yetkilisinin yardımların bittiğini belirterek, ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını söylediğini anlattı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:30
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AFAD görevlisinden su isteyen depremzedeye insanlık dışı yanıt

AFAD görevlisinden su isteyen depremzedeye insanlık dışı yanıt: Parmağındaki yüzüğü satıp al
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 23 gün geçmesine rağmen deprem bölgesinde hala temel ihtiyaç malzemeleri karşılanamıyor. Son olarak Kahramanmaraş’tan gelen görüntülerde temiz su bulamayan bir vatandaş, AFAD yetkilisinin kendisine ‘yardımların artık bittiğini’ belirterek, ‘ihtiyaçlarını karşılaması için yüzüğünü satmasını’ söylediği görülüyor.

Gazeteci Ruşen Takva’nın paylaştığı videoda depremzede şöyle konuştu:

“‘Ne yaparsan yap kendi çarene bakacaksın’ diyorlar. Bir koli su istedim. ‘Benim evde çocuklarım var’ dedim. ‘Su yardımı yapılmıyor, bitti artık yardımlar’ diyor. ‘Param yok’ diyorum. Öbürü de gülüyor ‘Parmağında yüzük var. Niye bozdurup da kendi ihtiyacını almadın’ diyor. Önce adam etsinler sonra şu AFAD’ın başına oturtsunlar. Cahil cahil oraya oturtup da bizi rencide etmeye ne hakları var? Erzakları da kendilerinin olsun, yiyecekleri de kendilerinin olsun. Ben sadece su istiyorum.”

Vatandaş çadırını da kendi imkanlarıyla kurmuş: “Çadır bulamadım dört günlük bebeğimle 15 gün süründüm, 15 gün sonra kendi imkanlarımla bir çadır kurdum.”

O sırada bir yetkilinin, vatandaşın sorununu çözmek yerine olayı görüntüleyen gazeteciye “Çekme” dediği duyuluyor.


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