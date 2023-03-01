Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk oldu. Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de bağlantı ile katıldı.

Ortaylı programın sonunda, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için “O bizim Celal'den daha iyidir” dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN YANIT

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İlber Ortaylı'nın kendisi hakkında söylediği sözler için teşekkür etti.

Celal Şengör'e övgüler yağdıran Naci Görür, şunları söyledi:

"Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal… ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle."