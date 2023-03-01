1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt

Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt

Naci Görür, kendisini canlı yayında Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt verdi.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 20:50
Takip Et

İlber Ortaylı Celal Şengör'le onu kıyaslamıştı. Naci Görür İlber Ortaylı'ya yanıt verdi

Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
+
Aa
-

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce konuştum programına konuk oldu. Programa Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör de bağlantı ile katıldı.

Ortaylı programın sonunda, canlı yayının bittiğini zannederek ve Celal Şengör'ü kastederek Naci Görür için “O bizim Celal'den daha iyidir” dedi.

NACİ GÖRÜR'DEN YANIT

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İlber Ortaylı'nın kendisi hakkında söylediği sözler için teşekkür etti.

Celal Şengör'e övgüler yağdıran Naci Görür, şunları söyledi:

"Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör’le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal’in ulusal… ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
4
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
5
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
﻿Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
﻿Alkışlar ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne. Avrupa Ligi'nde grubu lider bitirdi
﻿FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
﻿FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
﻿FIFA'da kayıp zaman için radikal karar yolda. Dünya Kupasında denenmişti
﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu
﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu
﻿Arda Güler'in antrenmana neden çıkmadığı belli oldu
﻿Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
﻿Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
﻿Akşener depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okuttu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.