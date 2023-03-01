Fatih Portakal zehir gibi sözlerle hükümeti istifaya çağırdı

Yunanistan’da 36 kişinin öldüğü tren kazasından sonra Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis’in istifa etti.

Gazeteci Fatih Portakal, Türkiye’de 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bini aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiğini anımsatarak, istifa bir yana özür dileyen bir yetkilinin bile olmadığını söyledi.

HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan ve hükümeti istifaya çağıran Fatih Portakal “Yunanistan’da tren kazası oluyor, 40 insan ölüyor ilgili bakan istifa ediyor. Bizde şimdilik 45.000 kişi depremde can verdi, bırak istifayı özür dileyen bile yok. Komşuda bedel ödeyen bir siyasetçi, bizde güzelleme yapan politikacılar. Aslında toptan #hükümetistifa etmeli.” dedi.

İşte o paylaşım: