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Yüksek voltaj kâr. Elektrik dağıtım şirketlerine hazineden servet aktarıldı

Vatandaş fahiş fiyatlı elektrik faturalarıyla boğuşurken, elektrik dağıtım şirketlerine 2022 yılında 12 milyar 672 milyon TL aktarıldı.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:14
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Elektrik dağıtım şirketlerine aktarılan para 2022'de dörde katlandı

Yüksek voltaj kâr. Elektrik dağıtım şirketlerine hazineden servet aktarıldı
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AKP’nin özelleştirme kararının ardından faaliyete geçen 21 elektrik dağıtım şirketine 2022’de merkezi bütçeden 12,6 milyar TL aktarıldı. Şirketlere 2015-2022 döneminde aktarılan paranın toplamı ise 25 milyar TL’ye ulaştı.

Mustafa Bildircin'in haberine göre, Yurttaşı yüksek elektrik faturalarıyla canından bezdiren elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma” için 2022 yılında 12 milyar 672 milyon TL aktarıldı. Kamu bütçesinden şirketlere ödenen para 2021 yılına oranla geçen yıl yüzde 251 arttı.

ŞİRKETLERE AKTARILAN PARA 2022 YILINDA DÖRDE KATLANDI
 
2022 yılına yönelik yüz milyonlarca lira kâr açıklamaya hazırlanan 21 elektrik dağıtım şirketi için merkezî bütçeden aktarılan para 15 milyar TL’ye yaklaştı. Fahiş faturalar ile yurttaşın belini büken elektrik dağıtım şirketlerine, “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında 2022 yılında aktarılan para, 2021 yılında aktarılan parayı dörde katladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı verileri, elektrik dağıtım şirketlerine yönelik, “Fahiş kazanç” iddialarını bir kez daha doğruladı. 2014-2019 yılları arasında, mülkiyeti TEDAŞ’a ait trafolardan toplam 201 milyon 691 bin TL reklam ve kira geliri elde eden şirketlere 2022 yılında, “Genel Aydınlatma Ödemeleri” adı altında 12 milyar 672 milyon 203 bin TL ödendiği bildirildi. Cadde ve sokak aydınlatmaları için şirketlere ödenen 12,6 milyar TL’nin 10,4 milyar TL’sinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılandığı bildirildi.

2021 yılında, “Genel Aydınlatma” adı altında yaptığı ödemelerin şirketlere göre dağılımını paylaşan bakanlık bu veriyi 2022 yılı raporlarından çıkarttı. 2022 yılı raporunda yalnızca ödemenin toplam tutarı paylaşıldı.

Öte yandan milyonlarca hane ise elektrik faturalarını ancak sosyal yardım ile ödeyebildi. Resmî verilere göre, 2022 yılında 3 milyon 690 bin 582 haneye toplam 4,7 milyar TL’lik elektrik tüketim desteği sağlandı.

DRAMATİK ARTIŞ

Sokak, cadde ve billboardların aydınlatılmasını da kapsayan genel aydınlatma ödemeleri için şirketlere merkezî bütçeden aktarılan para, yıllara göre şöyle sıralandı:

2015 - 1,6 milyar TL

2016 - 1,7 milyar TL

2017- 1,1 milyar TL

2018 - 1,4 milyar TL

2019 - 1,9 milyar TL

2020 - 2,4 milyar TL

2021 - 3,6 milyar TL

2022 - 12,6 milyar TL

Öte yandan milyonlarca hane ise elektrik faturalarını ancak sosyal yardım ile ödeyebildi. Resmî verilere göre, 2022 yılında 3 milyon 690 bin 582 haneye toplam 4,7 milyar TL’lik elektrik tüketim desteği sağlandı.

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