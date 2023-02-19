Deprem bölgesinde elektrik şirketlerinin kanuna rağmen jeneratörü yok. CHP’li Ahmet Akın açıkladı

Depremlerin ardından yaşanan enerji kesintileri, arama, kurtarma ve yardım organizasyonlarını olumsuz etkiledi. Felaketin üzerinden günler geçmesine karşın kesintisiz elektrik hizmeti konusunda sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özellikle Maraş, Hatay ve Adıyaman’da günlerdir kesintisiz bir elektrik hizmeti ve dolayısıyla kesintisiz bir iletişim kurulamadığına dikkati çekti. CHP’li Akın, 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’ne göre elektrik dağıtım sisteminde acil durumda uygulanması gereken usul ve esasların belirlendiğine dikkat çekti.



ŞİRKETLER YÜKÜMLÜ



CHP’li Akın, dağıtım şebekesinin kısmen ya da tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planlarının dağıtım şirketleri tarafından hazırlanması gerektiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:



“Dağıtım şirketleri söz konusu acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliği ve güncelliğini korumakla da yükümlüler. Yine yönetmeliğe göre dağıtım şirketlerinin acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulundurması gerekiyor.”



YETERSİZ KALDI



Dağıtım şirketlerinin il merkezlerinde ve nüfusu 100 bini geçen ilçelerde 50 kilo-volt-amper (kVA) gücünde jeneratör bulundurmak zorunda olduğuna dikkati çeken CHP’li Akın, şu şekilde konuştu:



“Orta gelirim seviyesi ve alçak gerilim seviyeli jeneratörlerin nüfusu 100 bini geçen her ilçe merkezinde de bulunması bir zorunluluk. Ancak özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bu eylem planlarının ve var olan jeneratörlerinin yetersiz kaldığı çok açık. Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu. Dolayısıyla bu durum iletişimin hayati olduğu bir anda büyük iletişim kesintilerine neden oldu.



MTA’nın çalışmasına göre deprem riski taşıyan 42 il ve 110 ilçemiz var. Deprem riski taşıyan il ve ilçelerimiz için dağıtım şirketlerinin acil durum planları derhal gözden geçirilmeli. Bu gibi durumlarda enerji çok kritik bir öneme sahip. Enerji olmazsa kış şartlarında ısınma olmaz, yaz şartlarında da gıdaların uygun koşullarda saklanması ve dağıtımı sağlanamaz. Enerji olmazsa iletişim olmaz. İletişim olmazsa arama, kurtarma çalışmaları sekteye uğrar, yardım faaliyetlerinde koordinasyon eksiklikleri yaşanır.”