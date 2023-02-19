19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Deprem bölgesinde elektrik şirketlerinin kanuna rağmen jeneratörü yok. CHP’li Ahmet Akın açıkladı

Deprem bölgesinde elektrik şirketlerinin kanuna rağmen jeneratörü yok. CHP’li Ahmet Akın açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın deprem bölgesinde elektrik dağıtımı yapan şirketlerin bazı ilçelerde kanuna rağmen jeneratör bulundurmadığını söyledi. Akın, söz konusu durumun özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta yaşandığına dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 10:34
Takip Et

Deprem bölgesinde elektrik şirketlerinin kanuna rağmen jeneratörü yok

Deprem bölgesinde elektrik şirketlerinin kanuna rağmen jeneratörü yok. CHP’li Ahmet Akın açıkladı
+
Aa
-

Depremlerin ardından yaşanan enerji kesintileri, arama, kurtarma ve yardım organizasyonlarını olumsuz etkiledi. Felaketin üzerinden günler geçmesine karşın kesintisiz elektrik hizmeti konusunda sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, CHP Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, özellikle Maraş, Hatay ve Adıyaman’da günlerdir kesintisiz bir elektrik hizmeti ve dolayısıyla kesintisiz bir iletişim kurulamadığına dikkati çekti. CHP’li Akın, 15 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Dağıtım Sistemi Yönetmeliği’ne göre elektrik dağıtım sisteminde acil durumda uygulanması gereken usul ve esasların belirlendiğine dikkat çekti.

ŞİRKETLER YÜKÜMLÜ

CHP’li Akın, dağıtım şebekesinin kısmen ya da tamamen istem dışı enerjisiz kalması durumunda sistemin kademeli olarak enerjilendirilmesine yönelik acil durum yönetim planlarının dağıtım şirketleri tarafından hazırlanması gerektiğine işaret ederek, şunları dile getirdi:

“Dağıtım şirketleri söz konusu acil durum yönetim planlarının uygulanabilirliği ve güncelliğini korumakla da yükümlüler. Yine yönetmeliğe göre dağıtım şirketlerinin acil durumlarda kullanılmak üzere mobil jeneratörler bulundurması gerekiyor.”

YETERSİZ KALDI

Dağıtım şirketlerinin il merkezlerinde ve nüfusu 100 bini geçen ilçelerde 50 kilo-volt-amper (kVA) gücünde jeneratör bulundurmak zorunda olduğuna dikkati çeken CHP’li Akın, şu şekilde konuştu:

“Orta gelirim seviyesi ve alçak gerilim seviyeli jeneratörlerin nüfusu 100 bini geçen her ilçe merkezinde de bulunması bir zorunluluk. Ancak özellikle Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta bu eylem planlarının ve var olan jeneratörlerinin yetersiz kaldığı çok açık. Depremin vurduğu pek çok ilçemizde jeneratör bile yoktu. Dolayısıyla bu durum iletişimin hayati olduğu bir anda büyük iletişim kesintilerine neden oldu.

MTA’nın çalışmasına göre deprem riski taşıyan 42 il ve 110 ilçemiz var. Deprem riski taşıyan il ve ilçelerimiz için dağıtım şirketlerinin acil durum planları derhal gözden geçirilmeli. Bu gibi durumlarda enerji çok kritik bir öneme sahip. Enerji olmazsa kış şartlarında ısınma olmaz, yaz şartlarında da gıdaların uygun koşullarda saklanması ve dağıtımı sağlanamaz. Enerji olmazsa iletişim olmaz. İletişim olmazsa arama, kurtarma çalışmaları sekteye uğrar, yardım faaliyetlerinde koordinasyon eksiklikleri yaşanır.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
1
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
3
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
4
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Oğuzhan Uğur Haluk Levent'le kendisini hedef gösteren imamı yerin dibine sokacak cevabı anında verdi
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
5
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
6
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Marcelo Olympiakos'tan ayrıldı. Bonservisi tekrardan elinde
﻿Marcelo Olympiakos'tan ayrıldı. Bonservisi tekrardan elinde
﻿Marcelo Olympiakos'tan ayrıldı. Bonservisi tekrardan elinde
﻿Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
﻿Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
﻿Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un 5 oyuncusu sezon sonuna kadar kiralandı
﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?
﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?
﻿Rüyada doktor görmek ne anlama geliyor? Rüyada doktor görmek ne demek?
﻿Lukaku eski dostu Atsu'yu unutmadı
﻿Lukaku eski dostu Atsu'yu unutmadı
﻿Lukaku eski dostu Atsu'yu unutmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.