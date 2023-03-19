'Kıskanç' Avrupa’da yüzde 90 düştü Türkiye’de yüzde 164 çıktı. CHP’li Akın acı gerçeği açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, geçtiğimiz yıl enerji faturalarında yaşanan artışın enflasyondaki artışı bile geride bıraktığına işaret ederek, “Soru önergemize yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati; enerji maliyetlerinin düşmesi durumunda faturaların da düşeceğine işaret etti. Avrupa’da doğalgaz fiyatları son 7 ayda yüzde 90 oranında düşerken, Türkiye’de ise tek bir kuruş bile inmedi” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parlamenter sistemin son bulup tek adam sistemine geçildikten sonra enerji faturalarının sürekli arttığına dikkat çekti. 2022 yılında art arda yapılan zamların vatandaşın enerji faturalarını ödeyemez duruma getirdiğine dikkat çeken CHP’li Akın, enerji enflasyonuna karşı alınan önemlerle ilgili konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine taşımıştı.

"ENERJİ MALİYETLERİNİN GERİLEMESİ BEKLENMEKTEDİR"

CHP’li Akın, vatandaşların enerji enflasyonuna karşı korunması için 2022 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir çalışma olup olmadığını sormuştu. CHP’li Akın; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati imzasıyla yaklaşık 2 ay önce verilen yanıtta; “Önümüzdeki süreçte yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça enflasyon içerisindeki payının azalması ve enerji maliyetlerinin gerilemesi beklenmektedir” değerlendirmesi yapılmıştı.

"DOĞALGAZA YÜZDE 164, ELEKTRİĞE YÜZDE 184 ORANINDA ZAM YAPILDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 2022 yılında konutlarda doğalgaza yüzde 164; elektrikte ise yüzde 184 oranında zam yapıldığını anımsattı. CHP’li Akın, “Yalnızca 2022 yılı içinde enerji faturaları neredeyse 3 kat arttı. Vatandaşlar enerji faturalarını ödeyemez duruma geldi. İktidar hala alay eder gibi destek verildiği algısına sarılıyor. Oysa 2023 yılında tek kuruş düşmedi” değerlendirmesinde bulundu.

"İKTİDAR KENDİ BEÇERİKSİZLİĞİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR"

2022 yılında iktidarın yanlış kararları nedeniyle enerji faturalarına zam üstüne zam yapıldığını söyleyen CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Geçen yıl yanlış ekonomi ve enerji politikalarıyla enerji faturaları rekor oranda arttı. İktidar kendi beceriksizliğini bütün dünyada enerji fiyatları katlandı bahanesiyle gizlemeye çalıştı. Ancak geçtiğimiz yıl Avrupa bölgesinde enerji enflasyonu artan birinci ülke olduk. 2022 yılında yapılan fahiş zamların tamamı hala yürürlükte ve vatandaşlarımız çok değil bir yıl öncesine göre neredeyse üçe katlanan faturaları hala ödemek zorunda bırakılıyor.”

"AVRUPA’DA FİYATLAR YÜZDE 90 DÜŞTÜ"

CHP’li Akın, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’nin artan enerji enflasyonu konusundaki soru önergesine iki ay önce enerji maliyetlerinin düşeceği yönünde bir yanıt verdiğini anımsattı. CHP’li Akın, şunları dile getirdi:

“Bakan Nebati ‘önümüzdeki dönemde enerji maliyetlerinin düşmesinin beklendiğini ifade etmişti. Fahiş zamları yaparken bahane ettikleri Avrupa’daki doğalgaz fiyatları son 7 ayda tam yüzde 90 oranında geriledi. Daha önce megavatı 360 Avro olan Avrupa piyasasında fiyatı belirleyen TTF borsasındaki doğalgaz fiyatı şu an 42 Avro durumunda. Başka bir deyişle maliyetlerin rekor oranda düşmesine karşın Türkiye’de geçen yıl üçe katlanan enerji faturaları tek bir kuruş bile inmiş değil. Avrupa fiyatları yüzde 90 düşerken, tarifelerde indirim yapmadan destek veriyoruz demek vatandaşla alay etmektir.”