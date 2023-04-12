12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Antalya'da elektrik teline konan kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar

Antalya'da elektrik teline konan kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar

Elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi, akıma kapıldı. Ağır yaralanan 2 arkadaşın yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 22:27
Takip Et

Elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı

Antalya'da elektrik teline konan kuşları uzaklaştırırken akıma kapıldılar
+
Aa
-

(İHA) Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iki arkadaş elektrik direğinin teline konan kuşları uzaklaştırmak istedi. 

Gençler uzun bir sopayla tele vurdukları anda akıma kapıldı. 

İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
1
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
2
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
3
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
7
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Jandarmadan zehir tacirlerine darbe
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Dursun Özbek'ten flaş yabancı sınırı çıkışı: Bir kulüp hariç tüm kulüpler kalkmasını istiyor
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Beşiktaş taraftarından 'TFF istifa' sesleri
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
﻿Erzincan CHP’nin 'sürpriz' isimi Mustafa Sarıgül doğduğu topraklarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.