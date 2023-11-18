Elektrikli araç alacakları ilgilendiren ÖTV kararı. Resmi Gazete’de yayınlandı

Elektrikli araç almayı düşünenleri ilgilendiren ÖTV kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Söz konusu karar ile elektrikli araç alımlarının teşvik edilmesi hedefleniyor.

Elektrikli araç alacakları ilgilendiren ÖTV kararı. Resmi Gazete’de yayınlandı

Yüzde 10 özel tüketim vergisine tabi ve motor gücü 160 kilovatın altındaki elektrikli otomobiller için uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, motor gücü 160 kW'ın altındaki sadece elektrik motorlu olan binek otomobiller için ÖTV oranına esas ÖTV matrahında değişikliğe gidildi.

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Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, böylece sadece elektrik motora sahip olup söz konusu matrah eşiğine giren otomobillere daha düşük maliyetle ulaşılabilmesi hedefleniyor.

Düzenlemeyle konvansiyonel yakıtla çalışan otomobillere olan talebin egzoz gazı salımı bulunmayan otomobillere yönelmesi teşvik edilirken, çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve fiyatı 1 milyon 450 bin liranın üstünde olan araçlara uygulanan yüzde 40, motor gücü 160 kW'ı geçen matrahı 1 milyon 350 bin TL altında kalan araçlara yüzde 50 ve matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi geçen araçlara yüzde 60 ÖTV uygulanıyor.

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