Elektrikli araç sahipleri dikkat: Aylık şarj fiyatı değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 1 Temmuz itibarıyla elektrik fiyatlarına yüzde 38 oranında bir artış uyguladığını duyurdu. Bu zam ile birlikte, konutlarda kullanılan elektriğin 100 kilovatsaatlik (kWh) maliyeti 207.23 Türk Lirası'na yükseldi.

Ayrıca, 240 kWh'ın altında tüketim yapan hanelerdeki elektrik birim fiyatının 1 kWh için 2.07 TL, 240 kWh üzerindeki tüketim için ise 3.10 TL olacağı bildirildi. İş yerleri içinse, yüksek tüketimli elektrik birim fiyatının 1 kWh başına 5.53 TL olarak belirlendiği ifade edildi. Elektrik tarifelerindeki bu artış, Türkiye genelindeki 115 bin elektrikli otomobil kullanıcısını da etkileyecek.

Yeni tarife düzenlemesi çerçevesinde, 88.5 kWh batarya kapasitesine ve 500 km menzile sahip bir elektrikli araç sahibinin, aracını evde tam şarj etmesi durumunda yüksek tarife üzerinden 274.3 TL ödemesi gerekecek; bu miktar 1 Temmuz öncesinde 200 TL idi. İş yerinden şarj etme durumunda ise maliyet yaklaşık 490 TL'ye çıkacak.

Aylık ortalama 1.500 km yol kat eden bir elektrikli araç kullanıcısının, evdeki şarj için ayda 823 TL, iş yerindeki şarj için ise 1.470 TL ödemesi bekleniyor. Elektrik tarifelerindeki bu yükseliş, özel elektrikli araç şarj istasyonlarının işletmecilerini de etkileyecek ve rekabetin yoğun olduğu bu alanda fiyat artışlarının hemen yansıtılmaması öngörülüyor.

Sektör temsilcileri, şarj istasyonu işletmecilerinin bir ay içinde fiyatlarını güncelleyeceğini ve artış oranının yüzde 20 ile 30 arasında olacağını tahmin ediyorlar.